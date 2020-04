De Graafschap spant kort geding aan: 'Besluit KNVB in strijd met reglementen'

De Graafschap en Cambuur, na driekwart van het seizoen de duidelijke nummers 1 en 2 van de eerste divisie, trekken samen op om via de rechter alsnog de stap naar de eredivisie te maken. 'En we zijn bereid daarin heel ver te gaan', sprak directeur Hans Martijn Ostendorp deze week.

Vrijdag besloot de KNVB dat beide clubs niet promoveren en dat er uit de eredivisie ook niemand degradeert. De Graafschap en Cambuur vechten dat besluit aan, net als eredivisionist FC Utrecht die naast Europees voetbal grijpt. Volgens Segaar is er door de KNVB gehandeld in strijd met de huidige reglementen en statuten over de competitie betaald voetbal. 'Zo zou je dat kunnen zeggen inderdaad.'

Twee sporen

De benadeelde clubs volgen twee sporen. De Graafschap denkt via een zogeheten algemene vergadering, waarbij de clubs (de leden) leidend zijn, de meeste kans te maken. Daarnaast heeft advocaat Segaar een kort geding aangevraagd bij de rechtbank middels een spoedprocedure. Als die er komt, zal het vooral gaan om de 'warrige' procedure die de KNVB gevolgd heeft.

Aanpassing reglementen

De Graafschap denkt dat een algemene vergadering (AV) 'binnen enkele weken' plaats kan vinden. Ostendorp is optimistisch. 'Er zijn dan voldoende clubs om ons te steunen.' Als er een meerderheid zou ontstaan tijdens deze vergadering, wordt de KNVB buitenspel gezet. Segaar: 'Dan is er een nieuw besluit en moeten de reglementen worden aangepast. Ja, dan ligt het voor de hand dat er alsnog voor 20 clubs in de eredivisie wordt gekozen.'

Een flinke meerderheid was overigens bij de beruchte peiling van de KNVB vrijdag al voor een promotie/degradatieregeling. 'Bij ADO zakte ze toen echt de moed in de schoenen', weet Ostendorp nog goed.

Kantelmoment

'Wij veerden juist op. Gudde (directeur KNVB, red.) en een aantal adviseurs hebben ons tot woensdag ook steeds het vertrouwen gegeven dat ze zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid zouden blijven. Bij ADO kregen ze juist signalen dat ze zich moesten voorbereiden op degradatie. Er is mij door mensen die bij Gudde aan tafel hebben gezeten gezegd: Hans maak je niet druk. Ergens is er dus iets gekanteld. Heel opvallend. Maar ik heb werkelijk geen idee wat van invloed is geweest. Maar we willen het wel weten.'

Met sportjurist Segaar in de arm trekt De Graafschap nu vol ten aanval. Die heeft uiteraard studie gemaakt van de statuten, net als burgemeester Boumans van Doetinchem dat al uitvoerig deed en de clubs opriep in verzet te komen. Segaar: 'We hebben voldoende goede argumenten op basis waarvan wij denken dat Cambuur en De Graafschap volgend seizoen eredivisie spelen. Daar sta ik voor. '

'Gebrekkig'

'Het reglement voorziet er bijvoorbeeld in dat de KNVB een oplossing moet vinden met de clubs in uitzonderlijke omstandigheden zoals deze', zegt de advocaat. 'Die oplossing moet genomen worden op basis van de stand. Dat is niet gebeurd. Daarnaast is de wijze waarop de procedure tot stand is gekomen gebrekkig geweest, namelijk het omgaan van het bestuur van de KNVB met de peiling.'

Segaar: 'Het is aan de rechter of hij vindt dat er oneerlijk of onredelijk is gehandeld en of hij vindt dat de reglementen tegenstrijdig zijn toegepast. We zijn in gesprek met de KNVB over een datum voor de Algemene Vergadering. Dat ligt nu allemaal in de week. Wat betreft een kort geding verwacht ik de zitting over ongeveer twee weken.'

