CORONACOLUMN | Bij Bas van de Goor thuis is iedereen het scherm wel zat

Tal van prominenten uit de Gelderse sport laten hun licht schijnen over deze nieuwe tijd waarin we leven. Ze doen dat in een speciale column. Vandaag oud-volleyballer Bas van de Goor uit Apeldoorn.

'Hoe lang gaat dit nog duren pap? Hoe lang duurt het voordat iedereen weer ‘normaal’ gaat doen.' Gewoon lekker sporten bij de voetbal- of hockeyclub. De kinderen worden een beetje ongeduldig. Het mooie weer is voorbij en bij de eerste grijze dag neemt de stress in huis meteen toe.

Waar we voorheen een stukje gingen wandelen of skaten lijkt nu ineens de zin om de schoenen of skates aan te trekken enorm gedaald. Maar is het mooie weer dan de enige reden om in beweging te komen? Of is samen sporten met je vrienden en vriendinnen nou juist de reden waarom je beweegt?

'Plan de campagne'

Sommige mensen sporten omdat ze het maximale uit zichzelf willen halen. Omdat ze zichzelf willen testen en uitdagen. De marathon rennen binnen vier of zelfs drie uur. Deelnemen aan de Elfstedentocht of L’Alpe d’HuZes. Iemand met dit doel voor ogen heeft helder wat het 'plan de campagne' is. En niemand die hem of haar daar vanaf kan houden. In de volksmond heten zij ook wel eens ‘uitslovers’. Die hoef je niet te motiveren.

Drempel

Maar er zijn ook veel mensen die wel verteld moet worden dat ze meer zouden moeten gaan bewegen. Meer zouden moeten gaan bewegen. Je voelt in die vijf laatste woorden dat het waarschijnlijk niet van harte zal gaan. “Waarom zou ik dan moeten gaan bewegen? Ik vind er niets aan.” Dit is natuurlijk een goede vraag. 'Omdat het goed voor je is', hoor je dan vaak. En als er genoeg tegenzin is dan is de drempel om te starten te hoog en gaat het waarschijnlijk niet gebeuren.

Sociaal aspect

Ik begrijp die tegenstand ook. De mens is er van nature op uit om energie te sparen. Maar samen sporten werkt echt. In teamverband of in een loopclubje of gezellig samen op de vereniging. Het sociale aspect bij het verenigingsleven is deze periode heel zichtbaar geworden. Als we niet meer samen sporten wordt de drang om elkaar weer te zien steeds groter. Dat is ook de reden dat sport verbindt.

Je merkt nu ook dat samen zoomen of skypen heel anders voelt dan samen aan tafel zitten met een kop koffie. Iedereen is het wel zat om naar een scherm te staren. Als je ervaart wat sport en bewegen eerst voor energie kost, maar daarna ook kan opleveren motiveert dat een volgende keer makkelijker te beginnen.

Balletje trappen

Mijn zoons zijn steeds minder te porren voor een rondje wandelen, fietsen of skaten. Maar als ze binnenkort weer welkom zijn op de voetbalclub beginnen ze te stralen. Samen met je vrienden tegen een balletje trappen, heerlijk. Ook al kan er dan nog geen partijtje worden gespeeld.

Tijdens de persconferentie van Rutte werd gezegd dat de jeugd weer mag sporten bij de verenigingen. Mooie opmerking die terloops werd gemaakt is dat ook niet leden van de sportvereniging welkom zijn op die club. Ook zij mogen gebruik maken van de faciliteiten van de club. Wat een geweldige manier om de sportverenigingen te helpen met het werven van nieuwe leden.

Prachtig dat het belang om samen te mogen sporten zo belangrijk gevonden wordt. Zeker in een periode waarin net bekend werd dat een derde van de mensen in deze periode minder beweegt dan voorheen. Mijn zoon kijkt ondertussen uit naar de eerste ‘nieuwe’ training bij de voetbalclub. Hem hoef je niet meer te motiveren.