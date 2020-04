Interim-baas Achterhoekse ziekenhuizen toch ontslagen? Ondernemingsraad wil opheldering

De ondernemingsraad (OR) van de Achterhoekse ziekenhuiskoepel Santiz wil opheldering van de raad van toezicht over het vertrek van bestuursvoorzitter Rolf de Folter. Is de tijdelijke ziekenhuisbaas zelf opgestapt of is hij weggestuurd door de raad van toezicht?

De OR had eerder van voorzitter Anne Flierman van de raad van toezicht begrepen dat De Folter zelf was opgestapt, maar hij heeft bij de OR aangegeven dat er geen sprake was van een vrijwillig vertrek. De Folter werd in maart aangesteld als opvolger van de al eerder weggestuurde Chrit van Ewijk.

De OR van Santiz, het overkoepelende ziekenhuisbestuur van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het SKB in Winterwijk, vraagt schriftelijk om opheldering van Flierman. Volgens de OR is er een adviesaanvraag nodig voor het ontslag van De Folter als interim-bestuurder.

'Niet op eigen verzoek'

'Eerder heeft u aangegeven dat dhr. De Folter zijn opdracht heeft teruggegeven en er daarom geen sprake is van ontslag, maar van een vertrek op eigen verzoek. Dhr. De Folter heeft ons echter laten weten dat zijn vertrek niet op eigen verzoek was', zo schrijft de OR aan Flierman.

'Tevens heeft hij aangegeven dat voorafgaand aan het gesprek dat u met hem heeft gehad, zowel de directie van Menzis als de medisch specialisten uit het Slingeland Ziekenhuis hun vertrouwen in hem naar u hebben uitgesproken', zo vervolgt de OR in de brief. 'Wij verwachten in de adviesaanvraag over het ontslag van dhr. De Folter dan ook duidelijk te lezen hoe u tot de conclusie bent gekomen dat er geen basis meer was voor vertrouwen in dhr. De Folter en of u hierbij hoor en wederhoor heeft toegepast.'

