Help mee om houdbare producten in te zamelen voor de Voedselbank Nijmegen

Ieder jaar zamelen wij houdbare producten in voor de voedselbank Nijmegen Overbetuwe. De verwachting is dat straks er meer mensen gebruik zullen moeten maken van de Voedselbank door de corona crisis en daarom is dit jaar extra veel hulp nodig.

Er zijn in de december maand altijd veel acties rondom de voedselbank waardoor zij een mooie aanvulling hebben waar zij een aantal maanden mee vooruit komen. Rond mei slinken deze reserves en zorgen er samen met u voor om deze voorraad aan te vullen.

Wij hebben een inzamelingsactie vanaf zondag 3 mei. Wij zijn werkgroep Diaconie: Oecumenische Werkgroep Diaconie Antonius van Paduakerk en Maranathakerk Nijmegen.

U kunt in natura geven bij de Antonius van Paduakerk Groesbeekseweg 96 – het voorportaal - is tot en met 14 juni iedere zondag open van 10.00 tot 12.00 uur en op Woensdag 3 Juni 2020 van 14.00 – 16.00 uur om voedsel in te leveren.

- Er staat een doos klaar waar u houdbare levensmiddelen in kunt doen.

- Voorbeelden goed houdbare producten :

· Groenten of fruit in pot of blik

· Vis of vlees in pot of blik (geen varkensvlees)

· Rijst, spaghetti, macaroni

· Aardappelpuree (aan te maken met water)

· Koffie, thee, houdbare melk

· Chocoladepasta, appelstroop, jam

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u hieronder reageren!

Heel hartelijk dank alvast ook namens de klanten van de Voedselbank Nijmegen Overbetuwe