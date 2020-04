Landwinkels boeren goed in coronacrisis

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Ik denk dat mensen op zoek zijn naar leveranciers die dichter bij de bron kunnen leveren', denkt Wim Luemes, samen met zijn vrouw Gerrie eigenaar van de Boerderijwinkel in Ulft. 'Dat zien we hier gebeuren.'

De drukte bij Landwinkel Smits komt volgens eigenaar Gert Smits ook door het aspergeseizoen, die groente wordt geteeld in De Heurne: 'Ik heb het idee dat mensen meer asperges eten dan ze eerder gedaan hebben. Toen werden ze veelal in restaurants gegeten, nu gaan ze er zelf mee aan de gang.' Bij de Boerderijwinkel in Ulft zijn met name eieren en aardappels populair. "Maar ook appels en peren, dat doet het goed', aldus Gerrie Luemes.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moeten ook de landwinkels verschillende maatregelen nemen, de maatregelen zorgen ervoor dat de ondernemers allerlei aanpassingen aan hun bedrijfsvoering moeten doen. Zo werkt de Boerderijwinkel in Ulft met plexiglas en desinfecterende middelen om klanten en werknemers te beschermen: 'Het is best wel heel veel meer werk', vindt Gerrie. 'Maar we hebben niet te klagen, want de werknemers zetten alle zeilen bij.' Smits beaamt dat het een hele puzzel is.

Succes na coronacrisis

De ondernemers hopen dat ook na de coronacrisis de mensen voor hun landwinkels blijven kiezen. Zo is bij de Boerderijwinkel in Ulft een automaat geopend waar mensen 24/7 streekproducten kunnen kopen. 'Ik hoop dat we dit ook na deze periode vasthouden', zegt Smits over zijn succes in De Heurne. 'Dat mensen een beetje bewuster gaan inkopen en eten. Producten van hier in plaats van boontjes uit Kenia.'