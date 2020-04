Groot tekort aan pleeggezinnen in Gelderland

Sietse de Vries is pleegouder. 'Eerst van een meisje van zeven. En nu van een kindje van anderhalf als weekendpleegouder. Samen met mijn partner.' Het was een weloverwogen besluit. 'Ik wil graag iets goeds doen voor de wereld. En voor mezelf is het ook fantastisch. Gewoon leuke dingen doen met een kind. Voorlezen, spelen: het is zo verrijkend.'

Bekijk hier naar de oproep:

Volgens John Goessens van pleegzorgorganisatie Entrea Lindenhout is pleegzorg tijdens coronatijd hard nodig. 'Omdat de spanningen binnen gezinnen alleen maar oplopen door het thuiszitten.'

De campagne wordt door het coronavirus alleen online gevoerd. De boodschap: als je ruimte hebt in je hart en in je huis, dan kun je iets voor de kinderen in deze wereld betekenen.' In heel Nederland zijn 22.000 kinderen die pleegzorg nodig hebben.