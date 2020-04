Fiene (15) jaagt droom na en gaat naar Ajax: 'Eindelijk weg uit de Achterhoek'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Ja, iedere voetballer wil naar Ajax. Dat is wel het hoogste niveau in Nederland. Het beste wat je kan gebeuren, helemaal voor een meisje van vijftien. Ik kom uit de Achterhoek en wie uit de Achterhoek gaat er nou naar Ajax? Dat voelt gewoon goed.'

Het keeperstalent uit Winterswijk was al een tijdje in beeld bij de Amsterdamse topclub. 'Ik kreeg vorig jaar een mail dat ik een proeftraining mocht doen. Ik wist niet of het een inkijkje was in de jeugdopleiding of dat het een soort van stage was. Het was meteen een korte training en daarna kon je een gesprek aanvragen over het vervolgtraject. En toen kreeg ik te horen dat ik bij ze mocht komen spelen.'

'Ik ken wat speelsters van het Nederlands elftal. Wel leuk dat ik dan niet helemaal nieuw ben in dat team. Ik ga daar wel wonen, in een gastgezin. Ik weet niet of het in Amsterdam is of in de omgeving, maar ik ga eindelijk weg uit de Achterhoek.'

Edwin Susebeek

Fiene deed jarenlang extra trainingen op de Gelderse Keepersschool van Edwin Susebeek, die ook keeperstrainer is bij De Graafschap. 'Er was een clinic bij mijn club en die won ik. De winnaar mocht naar de Gelderse Keepersschool. Ik zit er nu bijna vijf jaar en het heeft echt geholpen. Als ik niet bij de Gelderse Keepersschool had ik gezeten, was ik nu niet naar Ajax gegaan.'

Niet meer met jongens

Fiene speelde bij FC Winterswijk altijd in jongensteams. 'Ja, dat wordt ook anders. Maar wel beter, want jongens groeien nu echt door. Bij onder vijftien ging het nog, maar bij onder zeventien worden de jongens echt te lang. Teveel fysieke weerstand, dus dan is het beter om naar de vrouwen te gaan, of naar de meisjes.'