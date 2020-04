Heeft u een scootmobiel te leen zodat Beatrijs er met haar man op uit kan?

Mijn man is ernstig ziek en heeft uitgezaaide longkanker en er is helaas niks meer aan te doen. We wandelde tot een paar maanden geleden heel veel buiten om samen er nog op uit te gaan. We houden ontzettend van de bossen en de natuur om ons heen dus gaan er graag samen op uit.Maar hij kan het nu niet meer opbrengen. We willen zo graag nog samen er op uit nu hij er nog is.

We hebben een scootmobiel gekocht maar helaas doet deze het niet meer.

Ik ben daarom op zoek naar iemand die een scootmobiel heeft staan die hij een tijdje kan missen zodat mijn man er nog met mij mee op uit kan.

Ik ga graag met hem naar het bos dus ik zoek een scootmobiel waarmee dat kan.

We weten absoluut niet hoe lang hij zich staande houdt. maar we hopen zo erg dat we nog samen wat mooie momenten kunnen beleven.

Kunt u Beatrijs en haar man helpen? Laat hieronder uw reactie achter!