Grote hotelketen gaat weer open: 'Mensen willen er even lekker tussenuit'

Hoewel restaurants en bars in Nederland gesloten moeten blijven, mogen hotels wel geopend zijn. Daarbij is het toegestaan om de restaurants en bars in de hotels voor hotelgasten te openen, mits er rekening wordt gehouden met de anderhalve meter afstand.

Veel meubilair uit het hotel

'We hebben veel meubilair eruit gehaald en alles afgemeten', vertelt Joan Boersma, hotelmanager bij de Wageningsche Berg in Wageningen. 'De receptieruimte is aangepast, de buffetruimte is aangepast en veranderd naar à la carte. Voordat we opengingen hebben we de anderhalvemeterregel moeten toepassen.'

In de restaurants van de keten zijn afzettafels gecreëerd, waardoor het bedienend personeel op anderhalve meter afstand van de gasten blijft. De ongebruikte vergaderzalen worden nu ook bij de restaurants getrokken zodat meer gasten daar kunnen dineren.

'Deurklinken paar keer per dag schoongemaakt'

'Je ziet nu dat gasten er even lekker tussenuit willen en dat bedrijven de boel weer opstarten', gaat Boersma verder. 'In de tussentijd hebben we hier alles schoongemaakt en bijgewerkt.'

'Er zijn nu allerlei protocollen met betrekking tot het schoonmaken van de kamers. De deurklinken worden een paar keer per dag schoongemaakt en we dragen handschoenen bij alles wat we doen', vertelt Boersma.

In Gelderland openden afgelopen tijd al meerdere hotels en restaurants hun deuren. In Wageningen gaat Hotel de Wereld donderdag weer open voor hotelgasten. Alles coronaproof en op een aangepaste manier.

Zie ook: Hotel de Wereld gaat weer open voor hotelgasten