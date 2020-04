Kijk vanmiddag naar de marathon van I Love De Achterhoek

Vanaf 12.00 uur kun je op TV Gelderland opnieuw genieten van alle afleveringen. In de zomer van 2019 werd het programma I Love De Achterhoek uitgezonden. Nu veel mensen thuiszitten vanwege de coronamaatrdegelen, duiken wij onze archieven in om de pareltjes opnieuw uit te zenden. Met vandaag tussen 12.00 uur en 14.00 uur I Love De Achterhoek en daarna de serie Keet! over de 'keten' waar Achterhoekse jongeren samenkomen.

In het programma gingen Frans en Willem langs Michiel, die een opvallende hobby heeft.

In vier afleveringen van I Love De Achterhoek gaan de mannen in het camper-busje van Willem kris kras door de Achterhoek. Ze weten van tevoren niet waar ze terecht gaan komen. Wat ze wel weten is dat ze verrast gaan worden in hun eigen Achterhoek. Want naast bier drinken, motorcross en gitaarbandjes heeft de Achterhoek nog veel meer te bieden. Denk dan bijvoorbeeld aan spiritualiteit, vreemde culturen en bijzondere mensen.

Wil je alvast vooruit kijken? Bekijk dan alle afleveringen op Uitzending Gemist. Ook Keet! is helemaal te vinden op Uitzending Gemist.