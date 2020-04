Go Short organiseert online filmfestival

Het Go Short festival in Nijmegen gaat dit jaar niet door, maar heeft wel een alternatieve oplossing bedacht. Het internationale festival voor korte films geeft via de website aan dat de gezondheid van de gemeenschap eerste prioriteit heeft en dat het niet veilig is om een publiek evenement te organiseren in tijden van het coronavirus.

Behoorlijke voorbereiding

Ariëla van de Linde, coördinator marketing en communicatie van Go Short, vertelt dat er een behoorlijke tijd aan het programma gewerkt werd. Go Short heeft in een officieel statement verklaard hoeveel tijd er in het festival is gestoken: “Na meer dan een jaar voorbereiding was het programma klaar om gepresenteerd te worden. Een gepassioneerd festivalteam van meer dan 30 personen en meer dan 150 partners maakte een uitzonderlijk programma met 327 korte films, een internationale conferentie en ontmoetingsplaats voor talent, filmprofessionals en publiek, een schoolprogramma voor 3500 scholieren en nog veel meer. Dit werd allemaal gedaan met veel liefde en energie.”

Online programma

Van de Linde verwijst nogmaals naar het officiële statement van Go Short, waarin staat dat de organisatie in plaats van een fysiek festival een alternatief heeft gevonden om het programma toch door te kunnen zetten. Go Short biedt daarom een on demand kortefilmfestival genaamd Go Short Online. Op deze manier biedt de organisatie alsnog de springplank naar internationale prijzen zoals de Oscars. “In sneltreinvaart ontwikkelde Go Short samen met Nijmeegse partner ThisWayUp en twee buitenlandse kortefilmfestivals een on demand platform”, aldus directeur Kirsten Ruber in het statement.

Aan het vernieuwde online programma wordt nog hard gewerkt, maar er is al wel een eerste versie. Dit gaat er als volgt uitzien: “Het platform, dat tot en met 13 mei toegankelijk is, biedt momenteel 155 korte films in de originele samengestelde programma’s. De organisatie is in gesprek met filmmakers en rechthebbenden en sluit niet uit dat het aanbod de komende weken verder uitgebreid wordt. Nu kun je er in ieder geval terecht voor de omvangrijke Europese competitie die maar liefst 45 films telt in 10 afzonderlijke programma’s, 4 programma’s met het beste van Nederlandse bodem en 5 programma’s boordevol talent van filmscholen uit heel Europa”, vertelt van de Linde, “de vakjury’s, bestaande uit onder andere producent en voormalig Go Short winnaar Erik Glijnis, regisseur Philbert Aimé Mbabazi en programmeurs van filmfestivals in Locarno en Montreal bepalen wie de felbegeerde Go Short Awards winnen, waaronder de VEVAM Go Short Award t.w.v. € 5.000. De awardshow vindt plaats op woensdag 29 april om 20:00 en wordt uitgezonden via Facebook.”

Vanaf 28 april zal Go Short een reeks evenementen lanceren. Waaronder een filmquiz, een Go Short online feestje, Q&A’s met verschillende filmmakers en nog meer. “Hier komt in de loop van de week nog meer informatie over. Maar door verschillende onderdelen van een fysiek Go Short festival nu ook online te organiseren willen we het publiek een ultiem Go Short gevoel geven”, aldus Van de Linde.

Go Short

Het Go Short filmfestival keert jaarlijks terug in Nijmegen. Hier kunnen bezoekers in 5 festivaldagen de beste recente korte films van Europa bekijken. Ook worden er in het competitieprogramma voor filmmakers de Short Awards uitgereikt. Naast het filmprogramma wordt er ook een randprogramma georganiseerd. Het festival zou dit jaar van 1 tot en met 5 april plaatsvinden. Dit jaar is het online te vinden van 15 april tot en met 13 mei.