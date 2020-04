Kinderen laten ouderen lachen met snoepjes

'Ontroerend en emotioneel', zo noemt initiatiefneemster Henrieke Eenink de reacties op de presentjes. 'De een lacht, de ander heeft tranen in de ogen omdat ze niet kunnen begrijpen dat mensen iets voor een ander doen zonder wat terug te vragen.' Volgens Eenink doen kinderen heel enthousiast mee, van het vullen van snoepzakjes, tot het bezorgen. Jaimee kwam met een zelfgemaakt vogeltje en bijbehorend snoepzakje bij ouderen thuis langs. 'Iedereen vond het heel leuk', zegt de jonge vrijwilligster, die zelf ook genoot van het uitdelen van snoep: 'We hadden ook iemand die zei dat het niet voor haar man was. Toen moesten we wel lachen, want dat was heel grappig.'



Eenink hoopt met de actie de eenzaamheid onder met name ouderen terug te dringen. 'We hebben gemerkt in deze coronacrisistijd dat ouderen alleen thuis zitten en geen visite krijgen. Dus wij hebben een lekkere attentie bij de deur neergezet, waarbij we netjes afstand houden, en daarmee de mensen blij gemaakt', zegt de initiatiefneemster, die daarmee het belangrijkste doel aanstipt: 'Een lach op hun gezicht toveren.'