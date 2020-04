Volkert van der G. wint weer een rechtszaak en krijgt bijna 3000 euro van de Staat

Het bedrag bestaat uit een dwangsom van 1260 euro waar hij recht op heeft en de juridische kosten die hij moest maken om het ministerie van Justitie en Veiligheid tot betalen te dwingen, meldt de NOS.

Inzage in persoonsgegevens

Van der G., die afwisselend in Apeldoorn en Harderwijk leeft, diende in 2018 verzoeken tot inzage in zijn persoonsgegevens in bij minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Dekker van Rechtsbescherming. De ministeries moesten hem binnen een maand laten weten wat hun antwoord was of dat de behandeling van zijn verzoek langer zou duren.

Dekker gaf inderdaad aan dat de behandeling langer zou duren. Grapperhaus reageerde niet, omdat de brief van Dekker mede namens hem geschreven zou zijn. Van der G. was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter.

De rechtbank in Gelderland gaf hem vorig jaar ook gelijk en bepaalde dat Grapperhaus Van der G. de dwangsom van 1260 euro moest betalen.

Niet de eerste zaak

De 50-jarige Van der G. werd in 2003 veroordeeld tot achttien jaar celstraf voor de moord op politicus Pim Fortuyn in mei 2002. De afgelopen jaren waren er meerdere zaken tussen Van der G. en de Staat, onder meer over zijn meldplicht. Meestal won Van der G. die.

