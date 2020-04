De kapperszaak van Carla is 'coronaproof', maar mag niet open

Twee weken geleden deed minister Hugo de Jonge een toezegging op tv. De kappers mochten nog niet open, maar als er een deugdelijk coronaproof plan zou komen, dan kon er misschien wat.

Carla schreef vier kantjes vol met maatregelen. Speciale schotten tussen de kappersstoelen. Het afgeknipte haar gaat in een speciale stofzuiger. Zelfs een schort om alles na gebruik te desinfecteren. 'Intensive care-maatregelen, dankzij advies van iemand die op een IC werkt', zegt Carla verslagen. Zelfs de verslaggever komt niet binnen zonder mondkapje.

Bij het plan om coronavrij te werken is deze kapper niet over één nacht ijs gegaan. 'Zelfs de GGD heeft dit goedgekeurd. We zijn al dermaconsulent, wat betekent dat wij één van de weinige kappers zijn die mensen mogen behandelen met serieuze huidproblemen. Wij werken dus altijd al hygiënischer dan andere kappers.'

De medewerkers zelf zijn voorzien van mondkapjes, gelaatsbeschermers en IC-overals met capuchons. 'Het ziet er niet uit, maar dit is wel de manier om ons contactberoep uit te oefenen. Alleen zijn we twee weken door de minister aan het lijntje gehouden. Eerst hadden ze de bijlages in onze mails 'niet ontvangen'. En gisteren hoorde we dat we toch naar het verkeerde ministerie hadden gemaild. Het had eigenlijk Economische Zaken moeten zijn. En dat terwijl minister De Jonge er zelf om gevraagd had!'

Nieuw plan

Toch is Carla niet de persoon om bij de pakken neer te gaan zitten. 'We hebben een nieuw plan voor als we vanaf 20 mei open mogen. Daar lijkt het nu wel op.' De prachtige eikenhouten kapsalon is ruw afgetimmerd met enorme schotten. Geen mooi gezicht maar: 'Zo kan er geen besmetting plaatsvinden. Ik heb goede hoop.'

Het fanatisme van Carla is bewonderenswaardig, al heeft de minister misschien gelijk om zoveel mogelijk zaken dicht te houden. Toch kan dat er bij Carla niet goed in: 'Eigenlijk zouden we dit jaar ons dertig jarig bestaan vieren...'