Nieuwe technisch directeur Vitesse wil geen behoudend voetbal meer zien

Het is een vreemde tijd om te starten voor de technisch directeur. Ondanks dat probeert de technisch directeur zoveel mogelijk werk te verzetten. 'Het zijn moeilijke tijden', vertelt Spors. 'Maar we kunnen wel werken. Het is niet zo dat ik nu niks kan doen. Er zijn veel uitdagingen, zo proberen we binnenkort weer wat te gaan trainen in groepjes. Het is aan mij en de staf om te kijken hoe we dat gaan invullen. Ik kan het werk ook deels vanuit huis doen nu. Maar in de toekomst wil ik veel meer op Papendal zijn.'

Zoals bij elke situatie zijn er voor- en nadelen, vertelt de Duitser. 'Nu ik niet alles meteen op kan pakken geeft het mij tijd om te analyseren en de strategie te bepalen voor de komende tijd. Ik ga veel met mensen in gesprek. Het liefst ga ik van wedstrijd naar wedstrijd, maar ik heb nu meer tijd om te scouten en te praten met de trainer. Ik zit zeker niet stil.'

Ervaring vanuit Duitsland

Spors is 37 jaar en heeft al zo'n 15 jaar ervaring in het betaalde voetbal. De uit Heidelberg afkomstige directeur begon aan zijn carrière op 25 minuten van zijn eigen huis. Bij Hoffenheim.

'Daar was ik eerst jeugdanalist, uiteindelijk werd ik analist bij het tweede team en werd ik hoofd wedstrijdanalyses. Een soort assistent. En aan het eind van mijn periode daar deed ik ook de scouting.' Daarna ging Spors naar Red Bull Leipzig. 'Daar heb ik de scouting gedaan en vooral mijn netwerk laten groeien. We zijn van de tweede divisie naar de Champions League gegaan, dat was een prachtige periode.'

Maar daar hield het niet op. Vervolgens ging Spors naar Hamburg. 'Dat was een hele andere tijd. Dat is echt een grote volksclub. Ik leerde daar meer over hoe de sportwereld werkt qua politiek en media, enzovoort.' Vanuit daar wist de man uit Heidelberg toe te werken naar zijn droom. 'Ik wilde altijd al sports director (technisch directeur) worden. Ik heb altijd toegewerkt naar deze rol, ik wist dat ik altijd mijn best moest doen. Dan zou ik moeten hopen op een kans. En die heb ik nu gekregen. Bij Vitesse technisch directeur zijn is een uitdaging voor mij. Helemaal in deze tijd.'

'Goede indruk'

Een hoop ervaringen in het verleden, maar nog weinig als technisch directeur. Is dat niet gevaarlijk? 'Nee, hij maakt echt een goede indruk op ons. Johannes is gedreven en denkt modern. Hij is misschien minder ervaren als technisch directeur, maar hij heeft zijn carrière zorgvuldig uitgestippeld. Hij heeft ook al 15 jaar ervaring in het voetbalvak, dat geeft een goed gevoel', vertelt algemeen directeur Pascal van Wijk.

Ook een pre is zijn manier van denken over voetbal, zo vindt Van Wijk. 'Hij wil niet behoudend voetballen, dat zit wel snor. Maar anders stond hij niet eens op onze longlist.'

Tekst gaat verder na de foto:

En nu, hoe gaat het er bij Vitesse uitzien?

De manier van spelen, dat is toch bij elke technisch directeur weer een belangrijke vraag. Want hoewel Vitesse in haar dna heeft staan dat het aanvallend wil voetballen, kwam dat er onder bepaalde trainers niet altijd uit. Maar als het aan Spors ligt, gaat er vanaf komend seizoen weer aanvallend gevoetbald worden in GelreDome.

'Ik vind aanvallend voetbal namelijk heel erg belangrijk. Maar hoe dat eruit gaat zien op het veld is nog maar de vraag. Ik zie heel veel clubs in Nederland 4-3-3 spelen. Dat vind ik een mooie filosofie, maar ik zou een trainer nooit opdringen hoe hij moet spelen. Ik vind het vooral belangrijk om principes terug te zien in de speelstijl. Denk aan inzet, spektakel, intensiteit. Het gaat mij ook om de ontwikkeling van de spelers. Of ik Vitesse dit jaar heb zien voetballen? Ja, maar er was wel een verschil rondom de trainerswissel. Laten we het erop houden dat ik in de toekomst een speelstijl wil zien die we voor langere tijd gaan handhaven. De supporters kunnen dan over een langere tijd dezelfde speelstijl zien.'

Niet per se Duitse spelers

En welke spelers die speelstijl gaan uitvoeren, daar kan Spors nog weinig over zeggen. In deze coronatijd is de transfermarkt ook anders dan anders. Misschien wel moeilijker. 'Maar ik zie het altijd positief in. Geloof me, er staat volgend seizoen weer een goede selectie. Sommige spelers zullen vertrekken, maar er zal een goed team staan. We zullen deze zomer open-minded de transfermarkt op moeten. Er zullen ook wel spelers beschikbaar komen waar we het niet van verwachten. Ik zie ook veel kansen.'

Of die spelers dan ook uit Duitsland gaan komen? 'Mijn focus ligt niet per se op de Duitse markt. Door mijn netwerk heb ik goede contacten over de hele wereld. We gaan per positie bekijken wat nodig is en waar we die spelers vandaan kunnen halen.'

Pasveer en Linssen

Tot slot nog even over Remko Pasveer en Bryan Linssen. Beide spelers lopen uit hun contract bij Vitesse. Het is aan Spors om te kijken of ze te behouden zijn voor de Arnhemmers. 'Ik heb ook met ze gepraat. Maar ik ga daar niks over zeggen. Ik vind het belangrijk dat gesprekken met de spelers vertrouwelijk zijn en blijven.'