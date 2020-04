Graf van oorlogsheld verwaarloosd, tot onvrede van deze kenner

'Hier rust Hans Blankenberg' staat er op het graf. Blankenberg is geboren in Nederlands-Indië in 1920. Hij kwam naar Nederland om te studeren, toen de oorlog uitbrak. Hans nam vrijwillig dienst in het leger en na de korte strijd tegen de Duitsers ging hij in het verzet.

Henk van Asselt is oorlogsgravenkenner en weet de feiten over Blankenberg uit zijn hoofd: 'Hans was én militair én hij zat in het verzet', vertelt Van Asselt.

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

'Het is heel dramatisch afgelopen met Hans. Hij is op 10 september 1944 alsnog opgepakt door de Duitsers. Hij stond hoog genoteerd op de lijst van gezochten. Hij wilde geen gegevens aan ze geven. Terwijl hij ze wel bij zich had, gecodeerd zelfs, maar hij wilde de sleutels niet geven aan de Duitsers en de SD die hem verhoorde. En dat heeft ie met z'n leven moeten bekopen.'

Held

Hans is volgens Van Asselt een echte held. Hij begrijpt dan ook niet dat het graf van Hans zo is verwaarloosd. 'Er stond in het begin een prachtige buxushaag omheen. Daar is er nog ééntje van over. De rest is foetsie. De vraag is hoe dat kan. Want er is een onderhoudscontract.'

Verder is het graf verzakt, net als de grafzerk. En zijn er zelfs stenen van de zerk afgebrokkeld. Het opknappen van het graf zou zo'n 2500 euro kosten. Volgens Henk van Asselt zou er dus een onderhoudscontract zijn met de gemeente Nunspeet. Maar de gemeente zegt dat het om een particulier graf gaat en dat de nabestaanden van Hans Blankenberg dus verantwoordelijk zijn.

Contracthouder

Van Asselt lacht als hij het hoort. 'Mijn mening doet er misschien niet zo heel veel toe. Ik kan het alleen maar onder de aandacht brengen. De gemeente is denk ik aan zet. Waarom? Heel eenvoudig: omdat zij de contracthouder zijn voor het onderhoud aan dit graf. Er zit natuurlijk wel een ondertoon in dat je dat niet altijd begrijpt. Dat het niet vanuit de gemeente zelf komt. Dat iemand uit de samenleving dat voortdurend onder de aandacht moet brengen en daarin kennelijk ook vasthoudend moet zijn.'