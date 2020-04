Bilal bezorgt geen bier meer uit angst voor torenhoge boete

Bilal Diyenli van café De Deut aan het Koningsplein in Nijmegen riskeert een fikse boete, evenals zijn collega-kroegbazen in Nijmegen. Ze moeten stoppen met de verkoop van (speciaal)biertjes aan huis.

Met de bezorging van bierpakketten dacht Diyenli een doekje voor het bloeden te hebben in deze loodzware coronatijd. Maar de gemeente Nijmegen dreigt met een heffing van 1360 euro. Ook sluiting is een mogelijkheid.

Diyenli en zijn personeel bedachten tasjes met daarin zes speciaalbieren. Die bezorgden ze. Diyenli zegt: 'Sinds we dicht zijn moeten we creatieve ideeën bedenken om nog een beetje omzet te hebben. Maar het is vooral om contact met onze gasten te houden. We schreven er een kaartje bij. En die bezorgden we dan bij gasten thuis. Met een leuk glas erbij.'

Volgens de uitbater van De Deut (43) aan het Koningsplein ging het om 'een paar pakketjes per dag'. 'Het waren bijvoorbeeld bestellingen van kinderen die niet bij hun ouders mochten komen. We hadden bedacht dat we vrijdagmiddagen konden gaan organiseren met die bierpakketten. En dan regelen wij live-muziek erbij via een videoverbinding.’

Hij hoopte ermee een paar rekeningen te kunnen betalen, aan het einde van de maand.

'Dit zijn geen normale omstandigheden'

De gemeente Nijmegen zette er een streep door op basis van de Drank- en Horecawet. 'We weten dat we geen bier uit café aan gasten mogen verstrekken, maar dit zijn geen normale omstandigheden. Bruls (de burgemeester, red.) zou soepel omgaan van de regels.' In plaats daarvan vreest hij de torenhoge boete van 1360 euro. 'Mijn kroeg zouden ze ook kunnen dichtdoen.'

Diyenli moet nu wat anders verzinnen. 'Een supermarkt en twee speciaalbierzaken willen mijn pakketten verkopen. Maar daar gaat het niet om. Ik wil contact met de eigen gasten, die zie ik ook niet bij het boodschappen doen.'

Corona treft de Nijmeegse horeca zwaar. Diyenli houdt het nog wel even vol. 'Ik ken collega's die het nog zwaarder hebben.' Hij heeft zijn hoop nu gevestigd op een leeg pand. 'Dat staat hier op de hoek. Misschien kan ik daar een bierwinkel beginnen of een afhaalpunt. Ik heb steun van raadsfracties.'

Luister naar het gesprek op Radio Gelderland:

