Dit is het corona liveblog van dinsdag 28 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 28 april

21:18 - Rob werkt als schoonmaker in het ziekenhuis

Rob Geerlings werkt al 29 jaar als schoonmaker in het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. Ondanks al zijn ervaring was het schoonmaken in de eerste week van de lockdown in het ziekenhuis best wel spannend.

 

20:47 - Thuiszitten? Opruimen!

Al bijna twee maanden kan horecaondernemer Selmar de Roo uit Nijmegen zijn eigen werk niet meer uitvoeren. Maar thuiszitten ziet hij ook niet zitten, En dus ging hij dinsdag op pad met zijn personeel om vrijwillig straatafval op te ruimen.

Lees hier het hele verhaal

Foto: Omroep Gelderland

20:30 - Ziekenhuizen in Gelderland zien 'coronadruk' wat afnemen

Gelderse ziekenhuizen zien de druk door de behandeling van coronapatiënten wat afnemen, zo blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland. 'We waren er al mee bezig om de gewone zorg weer op te starten, we zitten nu in de fase: welke zorg en hoe snel.'

Lees hier het hele verhaal

Foto: ANP

20:05 - Corona duikt op in Blueband-bajes, gevangenen vrezen verdere uitbraak

Een medewerker van de Penitentiaire Inrichting in Arnhem, beter bekend als de Blueband-bajes, is positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder, na berichten daarover vanuit de gevangenis.

Lees hier het hele verhaal

Foto: Omroep Gelderland

18:42 - Waarschijnlijk goed nieuws voor baanwielrenners en BMX'ers

Baanwielrenners en BMX'ers kunnen als het goed is woensdag of donderdag weer gebruikmaken van hun trainingslocaties. De NOC*NSF heeft protocollen hiervoor van de wielerbond KNWU goedgekeurd.

De sportkoepel had sportbonden gevraagd regels op te stellen zodat topsporters weer kunnen starten met trainen. Bij de beoordeling hiervan laat het NOC*NSF zich onder meer adviseren door het RIVM. De sporters moeten alleen nog wachten op een aanpassing in de noodverordening van de veiligheidsregio's. Die komt er naar verwachting woensdag.

Voor de BMX'ers betekent dit dat de baan op Papendal dan weer beschikbaar is. Deze was sinds 15 maart gesloten. Ook de baan voor wielrenners in de Omnisport in Apeldoorn kan dan weer open voor topsporters.

18:08 - EU overlegt over zomervakanties

Brussel werkt aan voorstellen om deze zomer een vakantie naar een EU-land toch mogelijk te maken. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie bespreekt de kwestie volgens een woordvoerder woensdag.

Het gaat in eerste instantie om 'een oriënterend debat', pas later zal het bestuur daadwerkelijk met voorstellen komen. Het toerisme in Europa ligt door de beperkende maatregelen en reisverboden vanwege de coronacrisis nu zo goed als stil.

Vandaag werd ook bekend dat Portugal per 3 mei de noodtoestand opheft, en dat Frankrijk de lockdown vanaf 11 mei wil versoepelen.

17:20 - Specialisten: 'Bezoek in verpleeghuis nog te vroeg'

De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso zegt dat het nog te voorbarig is om binnenkort weer bezoek aan verpleeghuizen toe te staan. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zei maandag nog dat hij vanaf 11 mei weer bezoekers wil toelaten in een klein aantal verpleeghuizen, als proef. Verenso is 'verrast' door het benoemen van deze datum omdat het aantal sterfgevallen in verpleeghuizen als gevolg van het coronavirus volgens de vereniging nog steeds toeneemt.

17:09 - Supermarkten in Ede weer terug naar normale openingstijden

Om drukte te voorkomen konden supermarkten de afgelopen weken in Ede langer open op zon- en feestdagen. Dat is vanaf dit weekend niet meer nodig, aldus de gemeente.

 

16:47 - Rijnstate gaat bij ingang controleren op coronagerelateerde klachten

Vanaf woensdag 29 april gaat ziekenhuis Rijnstate in Arnhem patiënten, begeleiders en bezoekers controleren op klachten die te maken hebben met het coronavirus. Als een patiënt bepaalde klachten heeft moet diegene een mondneusmasker opzetten bij de hoofdingang. Begeleiders mogen alleen mee naar binnen als dat echt nodig is en zij geen klachten hebben.

Ook krijgen bezoekers een groene of oranje toegangskaart, afhankelijk van of ze klachten hebben of niet.

Lees hier het hele verhaal

 Rijnstate@Rijnstate Heb je binnenkort een afspraak in Rijnstate? Dan moet je eerst langs het #controlepunt bij de hoofdingang. Daar controleren we patiënten, begeleiders en bezoekers op klachten die te maken kunnen hebben met het #coronavirus. Lees meer op onze website » https://t.co/h3IMgDiPnk 16:30 - 28 apr. 2020 Andere Tweets van Rijnstate bekijken

16:15 - Aantal coronapatiënten op IC gedaald tot onder de 900

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald tot onder de 900. Het zijn er nu 861, dat zijn er 44 minder dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdagmiddag. Een week geleden lagen er nog meer dan duizend coronapatiënten op de ic. 'Een goed teken' aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Normaal gesproken liggen ongeveer 800 mensen op alle ic's in Nederland. De ziekenhuizen willen die reguliere zorg langzaamaan hervatten.

16:07 - Nieuwe spelregels voor jongeren die willen sporten

Vanaf morgen is het zover, dan mogen kinderen en jongeren tot 18 jaar onder strikte voorwaarden weer naar hun sportclub. Om alles veilig te laten verlopen heeft de sportorganisatie NOC*NSF samen met gemeenten posters gemaakt waarop alle spelregels staan.

 Gemeente Nijkerk@gemeenteNijkerk #Coronavirus | (#COVID19NL) #AlleenSamen #sportbewust #veiligsamensporten Vanaf 29 april mogen kinderen en jeugd weer trainen bij sportclubs en -aanbieders. De @VSGemeenten en @nocnsf hebben posters beschikbaar gesteld met spelregels. 15:17 - 28 apr. 2020 Andere Tweets van Gemeente Nijkerk bekijken

15:57 - PlusOV gaat vervoerders compenseren

De vervoerders van PlusOV krijgen binnenkort compensatie voor het omzetverlies als gevolg van de coronacrisis. Taxibedrijven krijgen dan tot 80 procent van de normale omzet vergoed. Directeur Guido Eggermont: 'Als we nu stilzitten, is de kans groot dat de taxibedrijven de komende periode niet overleven.' De vergoeding geldt zo lang de beperkende maatregelen van de overheid van kracht zijn.

PlusOV regelt het vervoer voor mensen die geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of openbaar vervoer in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Op dit moment rijden ze 90 procent minder ritten dan in dezelfde periode vorig jaar.

15:22 - 'Patiënten mijden logopedie vanwege coronavirus'

Ook logopediepraktijken merken dat hun patiënten wegblijven. Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) blijkt dat vrijwel alle praktijken te maken hebben met behandelingen die worden afgezegd. Bij dertig procent van de praktijken is dat zelfs meer dan de helft. De NVLF vindt het belangrijk dat de steunmaatregelen voor de gezondheidszorg ook voor logopediepraktijken beschikbaar blijven.

14:40 - Relatief veel ziekenhuisopnames uit Heerde

Dat Heerde hard is getroffen door het coronavirus, weten we al langer. Volgens de laatste cijfers van het RIVM zijn er 25 inwoners overleden, al ligt het werkelijke aantal nog hoger. Niet iedereen wordt namelijk getest op het virus. Ook als het om ziekenhuisopnames gaat, wordt Heerde hard getroffen.

De gemeente komt de top tien binnen van gemeenten met de meeste in het ziekenhuis opgenomen patiënten, per 100.000 inwoners. Die ranglijst wordt nog altijd aangevoerd door het Limburgse Peel en Maas en Brabantse Boekel.

Tien gemeenten met meeste in het ziekenhuis opgenomen patiënten per 100.000 inwoners, uitgaande van woonadres:

Peel en Maas, Limburg: 325 (totaal: 141)

Boekel, Noord-Brabant: 325 (totaal: 35)

Bernheze, Noord-Brabant: 298 (totaal: 93)

Cranendonck, Noord-Brabant: 284 (totaal: 60)

Uden, Noord-Brabant: 273 (totaal: 115)

Meierijstad, Noord-Brabant: 249 (totaal: 202)

Landerd, Noord-Brabant: 248 (totaal: 39)

Oudewater, Utrecht: 245 (totaal: 25)

Gemert-Bakel, Noord-Brabant: 234 (totaal: 72)

Heerde, Gelderland: 199 (totaal: 37)

14:21 - 8 nieuwe coronadoden in Gelderland

Het aantal inwoners van Gelderland dat is overleden is met 8 opgelopen tot 536. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM.

Het gaat om cijfers die bekend zijn bij het RIVM. In werkelijkheid ligt het aantal dodelijke slachtoffers hoger, omdat bij overlijden niet altijd duidelijk is of iemand het coronavirus bij zich droeg. Niet iedereen wordt getest.

Lees hier meer over de Gelderse cijfers

13:53 - 48 nieuwe doden door corona, 88 patiënten naar het ziekenhuis

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 4566. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 48 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 88 naar 10.609. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 38.416. Dat zijn er 171 meer dan op maandag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

13:45 - Zelfs de tuin van het Kröller-Müller Museum blijft dicht

Zoals alle musea in ons land is ook het Kröller-Müller Museum in Otterlo dicht vanwege de coronacrisis. Dat is al zo sinds 19 maart. 'We zijn al in de zevende week', vertelt directeur Lisette Pelsers. Al die tijd zijn er geen bezoekers geweest. Dus ook geen toeristen 'die normaal juist nu massaal naar het museum komen'.

Internationale toeristen zijn goed voor 46 procent van alle bezoekers, maar die komen voorlopig niet naar het museum. Pelsers heeft haar hoop gevestigd op Nederlanders, die straks vakantie in eigen land vieren.

De directeur heeft nog geen idee wanneer het Kröller-Müller Museum weer open kan. 'Het is echt afwachten'. Zelfs de beeldentuin is gesloten, ook al lijkt het niet lastig om daar anderhalve meter afstand te houden. 'Maar de tuin valt ook onder het museale regime, dus die mag nog niet open. Maar je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat we daarnaar aan het kijken zijn.'

Luister hier het gesprek terug:





omroepGLD · Lisette Pelsers Van Kröller-Müller Museum



Foto: ANP

13:28 - Ondertussen bij Kasteel Hernen...

Dit café kwam Ton in 't Veen tegen tijdens het uitlaten van zijn hond in Hernen:

12:21 - 'Het is niet de bedoeling om te funshoppen'

Er mogen voorlopig maximaal 709 klanten naar binnen bij de IKEA in Duiven. Daar stond vanochtend voor de heropening een lange rij. Maar het is niet de bedoeling dat mensen gaan funshoppen, waarschuwt storemanager Nanda de Bruin.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Omroep Gelderland

12:07 - Ouders zien zoon Wouter terug in de Tante Rikie Express

Zorginstelling De Lichtenvoorde heeft een voormalige SRV-wagen in gebruik genomen als ontmoetingsplek voor cliënten en hun families. Door de coronamaatregelen is bezoek in de zorginstelling verboden. Festival Zwarte Cross heeft de bus in bruikleen gegeven. De wagen is gepimpt en 'coronaproof' gemaakt met een plexiglazen wand.

 

Lees hier het hele verhaal.

11:44 - Belgische coronacijfers blijven verder dalen

De corona-epidemie blijft zich in België met dalende cijfers 'positief' ontwikkelen, melden de Belgische gezondheidsautoriteiten. De afgelopen 24 uur zijn 123 nieuwe patiënten opgenomen en mochten 65 personen het ziekenhuis verlaten. Er werden 134 sterfgevallen gemeld.

Volgens viroloog Steven Van Gucht kunnen bij een verdere dalende tendens de beperkende maatregelen de komende weken worden versoepeld.

11:43 - 'Positie jongeren op arbeidsmarkt verslechtert door coronacrisis'

De positie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt door de coronacrisis steeds nijpender. Daarvoor waarschuwen de jongerenorganisaties van vakbonden VCP, CNV en FNV. Ze willen dat het kabinet extra maatregelen treft.

11:43 - 'O, koning van het anderhalvemetervolk'

Otteline van Panthaleon van Eck, een van de twee stadsdichters van Zutphen, heeft een gedicht geschreven voor onze koning. Of de 'koning van het anderhalvemetervolk', zoals ze Willem-Alexander noemt. Van Panthaleon van Eck droeg het gedicht vanochtend voor op Radio Gelderland:





omroepGLD · Stadsdichter Otteline van Panthaleon van Eck over de koning



10:56 - Lange rij voor de IKEA

 

10:18 - Eerste mondmaskers rollen van de band in nieuwe fabriek

De mondmaskerfabriek in Arnhem kan naar verwachting deze week beginnen met productie. Maandag rolden de eerste testmaskers, die niet zijn geschikt voor de verkoop, al van de band.

 

Lees hier het hele verhaal.

10:00 - Steeds meer winkels 'gewoon' open

Het is vandaag 28 april. En dat is niet de dag dat veel coronamaatregelen zijn versoepeld, waar sommige mensen vurig op hoopten. Veel van die maatregelen zijn namelijk verlengd tot en met 19 mei.

Voor veel winkels is het wel de dag om de winkels weer te heropenen. Zoals de IKEA in Duiven, of alle winkels van de ANWB. En ook in Nunspeet zijn de winkels weer volgens de 'normale winkeltijden' open, meldt de gemeente. De Bijenkorf gaat woensdag weer open.

 Gemeente Nunspeet@gem_nunspeet #alleensamen 09:48 - 28 apr. 2020 Andere Tweets van Gemeente Nunspeet bekijken

09:31 - Geluidsbox vergeten?

Of de eigenaar van een paar geluidsboxen zich wil melden op het politiebureau. De zijn namelijk achtergebleven bij een kampvuur in Herwijnen, toen een groep wegrende voor de politie.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Pixabay

08:45 - Wat vind jij?

Bestel jij meer online? Sinds de coronauitbraak in ons land zien webshops hun omzet explosief stijgen. Er worden tientallen miljoenen euro's meer omgezet dan in dezelfde tijd vorig jaar. Hoe zit het met jouw koopgedrag?

Laat het ons hier weten.

Foto: ANP

08:17 - Bloemen doneren voor Dodenherdenking met Tikkie

Ondanks de coronacrisis kunnen oorlogsmonumenten op 4 mei, Dodenherdenking, toch rijkelijk worden voorzien van bloemen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft hiervoor een samenwerking gesloten met Tikkie, de betaaldienst van ABN Amro.

Het idee achter de actie 'Bloemen voor 4 mei is dat via de Tikkie-app particulieren en bedrijven een bedrag van 4,50 euro kunnen doneren voor bloemen, ter herdenking van de oorlogslachtoffers. 'Bloemen en herdenken worden zo op een bijzondere manier samengebracht', zegt Jan van Kooten, directeur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Wie de app opent, wordt geattendeerd op de mogelijkheid te doneren. Bedrijven worden op de actie geattendeerd met een mailtje.

Foto: Pixabay

07:36 - 'Ik bewonder en waardeer jullie veerkracht en creativiteit'

Burgemeester Tom Horn heeft een open brief geschreven aan alle scholen, ouders en leerlingen in de gemeente Epe. 'Ik bewonder en waardeer jullie veerkracht en creativiteit', staat er boven het epistel. Hij complimenteert ouders die door de crisis 'ineens tot onderwijscollega werden gebombardeerd'. Ook zegt hij te begrijpen dat kinderen snakken naar school, omdat ze 'maar helemaal NIKS vonden dat hun ouders ineens ook meester en juf, leraar en lerares werden'.

Lees hier de hele brief.

Foto: gemeente Epe

07:12 - Brandstofprijs daalt verder

De prijzen van motorbrandstoffen zijn in maart, tijdens het begin van de coronacrisis in Nederland, met 6,1 procent gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Dat is de sterkste daling sinds november 2008, ten tijde van de kredietcrisis, meldt het CBS.

In april daalde de brandstofprijs verder. Na 31 maart zakte de dagprijs van benzine met 2 procent naar 1,47 euro per liter op 20 april. Het prijsniveau van nu is nog wel hoger dan in 2008. Toen kostte een liter benzine op de goedkoopste dag 1,15 euro.

06:48 - Het belangrijkste nieuws

Ziekenhuizen in de hele provincie zien 'coronadruk' wat afnemen

Corona duikt op in Blueband-bajes, gevangenen vrezen verdere uitbraak

Kinderen mogen woensdag weer sporten onder strenge voorwaarden

Het aantal dodelijke slachtoffers door corona bedroeg dinsdag in Gelderland inmiddels 536. Dat zijn er 8 meer dan een dag eerder.

Door het hele land zijn zeker 4.566 mensen overleden aan het coronavirus. In de ziekenhuizen zijn 10.609 mensen opgenomen (geweest). Er zijn in totaal meer dan 38.000 positieve tests op corona geweest.

Wereldwijd is het aantal doden door het coronavirus opgelopen tot boven de 200.000.

06:39 - IKEA laat weer klanten toe

IKEA opent de deuren dinsdag weer voor het publiek. De Zweedse winkelketen sloot op 17 maart op eigen initiatief de deuren, maar laat vanaf vandaag weer publiek toe. Het restaurant en speelplaats Småland blijven nog wel dicht. In Gelderland heeft IKEA één vestiging, in Duiven.

06:36 - Dodental Duitsland loopt op richting 6.000

Het aantal mensen dat in Duitsland is overleden aan het coronavirus is opgelopen naar 5913. Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde een stijging van 163 geregistreerde coronadoden. Eerder leek juist een daling te zijn ingezet. In totaal zijn meer dan 156.000 mensen besmet of besmet geweest.