Doetinchem houdt enquête over nieuwe methode afvalinzameling

Afgelopen najaar organiseerde de gemeente vier bewonersavonden, waaruit een aantal inzamelmethodes naar voren zijn gekomen. Een kansrijke optie is dat inwoners vier containers aan huis behouden en gaan betalen per lediging van de restafvalcontainer. Zo wordt goed gedrag beloond. Inwoners die hun afval goed scheiden, betalen zo aanzienlijk minder dan inwoners die hun afval slecht scheiden.



Ook de optie dat inwoners drie containers houden voor gft, papier en plastic en dat het restafval naar een ondergrondse container wordt gebracht, waarbij men per restafvalzak moet betalen, lijkt kansrijk. Ook daarmee wordt goed gedrag beloond.

Minder kansrijke opties

Er zijn ook twee minder kansrijke opties. Eén daarvan is handhaving van de huidige inzamelmethode: inwoners behouden vier containers voor restafval, gft, papier en plastic. De andere optie is de methode waarbij inwoners twee containers houden voor gft en papier en één container ontvangen voor zowel plastic als restafval. Plastic en restafval worden later in een sorteermachine van elkaar gescheiden.



Bij de twee laatste opties zal de afvalstoffenheffing flink hoger uitpakken. De afvalstoffenheffing stijgt de komende jaren al als gevolg van hogere tarieven voor de verbranding van restafval en vermindering van inkomsten uit papier.

Gevolgen bij betalen van restafval

Alle huishoudens in Doetinchem gaan voor hun restafval een basisbedrag betalen. Betalen voor restafval kan betekenen dat sommige inwoners hun restafval illegaal gaan storten. Volgens de gemeente blijkt uit onderzoek dat dit in de beginfase wel gebeurt, maar na een periode van gewenning de illegale stort fors afneemt of stopt.



Ook kan betalen voor restafval tot gevolg hebben dat mensen hun restafval in de container voor gft, plastic of papier gooien. Met behulp van afvalcoaches en handhaving kan dit volgens de gemeente worden voorkomen. Naar verwachting beslist de gemeenteraad in september over het nieuwe grondstoffenplan.