Plan voor historische Grebbedijk gaat volgende fase in

De Grebbedijk moet verhoogd en verstevigd worden, om te voorkomen dat de dijk in de toekomst doorbreekt. Bij dat proces willen Rijkswaterstaat, de provincies Gelderland en Utrecht, de gemeente Wageningen en waterschap Vallei en Veluwe ook het gebied rond de dijk opknappen. Wat daarmee gaat gebeuren, wordt beschreven in de nota Voorkeursalternatief.

Zie ook: Historische Grebbedijk wordt iets hoger

Begin dit jaar mochten belangstellenden een zienswijze op dit concept indienen. In totaal is dat 30 keer gedaan. 'We kregen allerlei verschillende reacties binnen', vertelt projectleider Michiel Nieuwenhuis. 'Van steun voor het plan, tot kritische vragen en kanttekeningen. We hebben alle zienswijzen uitgebreid doorgelezen, en een paar kleine aanpassingen gedaan.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Niet alle voorstellen zijn meegenomen in het definitieve Voorkeursalternatief. 'We hebben bijvoorbeeld wel een huis langs de dijk opgenomen in ons maatwerkpakket: daar maken we een aparte regeling voor. Maar veel van de zienswijzen gingen vooral over plannen die al eerder onhaalbaar zijn gebleken. We hebben daarvoor vooral de onderbouwing aangepast, zodat we duidelijker uitleggen waarom er bijvoorbeeld geen roeigeul komt.'

Op de dijk fietsen?

De definitieve nota Voorkeursalternatief moet nog ter stemming worden gebracht in de gemeenten Rhenen en Wageningen, bij de provincie Gelderland en waterschap Vallei en Veluwe.

De projectgroep kan zich ondertussen gaan richten op de uitwerking van de details van het plan. 'Daar ging het in veel zienswijzen ook al over', zegt Nieuwenhuis. 'We gaan de dijk verhogen, en dan willen we er twee plateaus van maken. Sommige mensen schreven dat ze graag bovenop de dijk willen fietsen, en iets lager wandelen, anderen willen dat juist andersom. Over dat soort dingen gaan wij de komende tijd nadenken.'