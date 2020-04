Flinke meevaller voor Ede, maar bezuinigingen op zorg blijven

Het gemeentebestuur wil de komende jaren fors bezuinigen op zorg, onder meer omdat er minder geld komt van het Rijk om alles te kunnen betalen. Het bezuinigingspakket loopt op tot een budgetkorting van 11 miljoen euro in 2022.

Bezuinigingstrend

De bezuinigingstrend is in 2019 al ingezet. 'We zien het eerste effect van het ombuigingspakket, met name bij de maatwerkvoorziening', zegt de woordvoerder. Daarop behaalde de gemeente een voordeel van 1 miljoen euro.

Ook op maatschappelijke ondersteuning en onderwijsondersteuning waren plussen te zien, respectievelijk 950.000 en 390.000 euro. Daardoor rijst de vraag of het bestaande bezuinigingspakket niet wat afgezwakt kan worden.

Nieuwe financiële risico's, onder meer corona

Maar ondanks die forse meevallers van afgelopen jaar, gaan de geplande bezuinigingen vooralsnog gewoon door, laat de woordvoerder weten. 'Een belangrijk deel van het resultaat heeft een incidenteel karakter. Of de voordelen uit 2019 een structureel karakter hebben, is nog niet te zeggen. Dat betekent dat de ombuigingen in het sociaal domein van kracht blijven. We zien ook nieuwe financiële risico’s op ons afkomen, bijvoorbeeld gevolgen van de Covid-19-crisis. Daarmee blijft de druk op de Edese begroting onverminderd hoog.'

Vanwege de onzekerheid heeft het gemeentebestuur besloten dit jaar geen volledige perspectiefnota op te stellen. Daarin wordt doorgaans afgekadert waar het geld van de gemeente de komende jaren naartoe gaat. Er komt nu een 'financiële barometer'.

