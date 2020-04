Arnhemse fracties willen Airborne Museum te hulp schieten

De Arnhemse raadsfracties willen het Airborne Museum in Oosterbeek over de Slag om Arnhem redden. Het museum had na een verbouwing de deuren op 13 maart weer willen openen, maar door de coronacrisis kon dat niet.

Het museum brengt 98 procent van haar inkomsten zelf bijeen en is daarbij grotendeels afhankelijk van bezoekers. Die blijven nu weg en daardoor zit het museum in zwaar weer. Het museum doet er alles aan overeind te blijven en is zelf een steunactie begonnen, maar hoopt ook op steun van overheden.

In een gezamenlijke motie stellen de Arnhemse fracties van SP, VVD, D66, CDA, Arnhem Centraal, GroenLinks en PvdA bereid te zijn vanuit de gemeentekas bij te dragen aan het voortbestaan van het Airborne Museum, omdat het museum ook voor Arnhem van grote waarde is. Het verhaal van de Slag om Arnhem en de veteranen die voor onze vrijheid vochten moet verteld blijven worden. Daarbij kan het Airborne Museum niet gemist worden, vinden ze.

De fracties vragen het gemeentebestuur in gesprek te gaan met de andere drie Airbornegemeenten en de provincie Gelderland, om samen het Airborne Museum te redden.

Mogelijk 300.000 euro in de min

Op 25 april hoopte het verbouwde museum Hartenstein het 155-jarig bestaan te vieren, maar pal voor de heropening na een maandenlange verbouwing moest het museum in Oosterbeek vanwege de coronacrisis dicht. Weken later volgt van directeur Sarah Heijse een noodkreet. Door het bezoekersverbod houdt ze rekening met een verlies van minstens 300.000 euro.

Klaas Drupsteen sprak op Radio Gelderland met de directeur van het museum in Oosterbeek. De tekst gaat eronder verder:

Heijse, personeel en vrijwilligers hebben vanwege de gedwongen sluiting 'een potje zitten janken'. 'We waren verschrikkelijk aangeslagen. Al dat moois en niemand die dat nog gezien heeft.'

Het afblazen van de officiële opening op 13 maart noemt Heijse 'heartbreaking'. 'Heel hotel De Bilderberg in Renkum zat vol met buitenlandse gasten, met name zes veteranen uit Groot-Brittannië.' Ook nabestaanden van de beroemde Slag om Arnhem-militairen Roy Urquhart en John Frost zouden de heropening opluisteren.

Het museum wacht op publiek directeur Sarah Heijse

Villa Hartenstein was het hoofdkwartier van de Britten tijdens de Slag om Arnhem. 'De prachtige karakteristieken van de oude villa komen je bij het binnentreden tegemoet', legt Heijse uit. 'We laten weer zien hoe Hartenstein was toen de Britten het in 1944 betraden. Het wacht op publiek.'

Op 28 oktober 2019 ging het museum dicht, officieel voor een periode van vijf maanden. 'Daar moesten we voor sparen, want de kosten liepen gewoon door', aldus Heijse. Drie jaar achtereen had het Airborne Museum bezoekersrecords en dat zou in het jubileumjaar van 75 jaar Bevrijding nog eens worden overgedaan. Heijse: 'Er zijn 20.000 boekingen gecanceld. Die gaan er dit jaar niet meer komen.'

De museumdirectie deed een oproep aan vaste bezoekers om een bedrag te doneren. 'We zijn bezig om een lening te krijgen bij de bank. In het ergste geval gaat het Airborne Museum failliet.'

