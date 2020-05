Gratis warme hap voor ruim 400 Brummenaren

'De saamhorigheid is uniek', laat Johan van Zadelhoff weten. De eigenaar van Grand Café De Korenmolen in Eerbeek stelt zijn keuken en zijn medewerkers beschikbaar voor de actie. 'De reacties die de bezorgers krijgen, zijn hartverwarmend en ontroerend. Mooi dat we het nog een aantal weken kunnen voortzetten.'

Extraatje

De maaltijden worden bezorgd bij mensen die het lastig hebben in de coronacrisis. 'Bijvoorbeeld omdat ze krap bij kas zitten, niet naar buiten durven of om gezondheidsredenen zelf niet kunnen koken', vertelt Martine Jurriens, directeur van Stichting Welzijn Brummen. Het extraatje is dan ook zeer welkom. 'Zeker nu de coronamaatregelen nog langer van kracht zijn krijgen ouderen, minderbedeelden en kwetsbare mensen het lastig, maar ook mantelzorgers.'

De actie begon bij een Brummenaar die graag iets wilde betekenen in deze coronatijd, waardoor het maaltijdenproject is geboren. Een andere inwoner wil nu eveneens vier weken de kosten voor het eten financieren. 'Bijzonder is dat de weldoener zelf een mantelzorger op leeftijd is, die uit eigen ervaring heeft ondervonden wat de impact is van dit bijzondere project', zegt Jurriens.

Naast een mooi gebaar denkt Jurriens dat de bezorging van de maaltijd - uiteraard op afstand - voor inwoners ook een belangrijk contactmoment is.

Studenten helpen handje mee

Nu het project een vervolg krijgt, haken ook steeds meer vrijwilligers, ondernemers en verenigingen aan. 'Gert-Jan van de Horst, de slager in ons dorp, levert niet alleen het vlees voor de maaltijd, maar stelt ook zijn seal-apparatuur ter beschikking', vertelt van Zadelhoff. Daarnaast helpen drie studenten de komende weken mee met het project in het kader van een schoolopdracht.

Zij gaan een rol spelen bij de organisatie en de logistieke kant van het project. Daarnaast kijken ze of het kan worden uitgebreid. 'Niet alleen gaan we De Korenmolen en Stichting Welzijn Brummen ondersteunen. Ook willen wij graag een extraatje regelen boven op het huidige initiatief', aldus de 19-jarige Daan Buiting.