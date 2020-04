Vitesse bereidt zich ook voor op zwart scenario, spelen zonder publiek

De directeur van Vitesse weet eindelijk waar de Arnhemse club aan toe is, nadat het seizoen definitief tot een einde kwam afgelopen vrijdag. In de inmiddels beruchte videocall werden de Europese tickets verdeeld en besloten dat ADO Den Haag en RKC in de eredivisie blijven.

Over die bijeenkomst wil Van Wijk niet veel kwijt. 'Het was een vertrouwelijke stemming en er is al veel te veel naar buiten gekomen. Ook een hoop onzin. Maar wat de KNVB ook had beslist vrijdag, je doet het toch niet goed. Het is een zwarte dag voor het voetbal.'

Zie ook: De Graafschap-trainer Snoei ziedend om mislopen promotie

Scenario's nieuwe seizoen

Na vrijdag is het tijd om vooruit te kijken naar het komende seizoen. Vitesse bereidt zich voor op meerdere scenario's en met een hoop onzekerheden. 'We weten namelijk niet wanneer het volgende seizoen start en of dat met supporters is.'

Zo is er bijvoorbeeld een scenario waarin wordt verwacht dat er geen publiek bij de start van de eredivisie is. 'In een ander scenario gaan we uit van geen publiek tot en met december, maar ik verwacht niet dat daarna iedereen wel ineens naar binnen zou kunnen', stelt de directeur.

En natuurlijk is er ook een scenario waarin helemaal geen supporters welkom zijn komend seizoen. 'Dat is het zwarte scenario. Reken maar uit: als wij geen businessleden toe kunnen laten, geen loges kunnen openen, geen seizoenskaarten kunnen verkopen en geen losse kaarten verkopen, lopen we miljoenen euro's omzet mis.'

Foto: Vitesse

Dus daarom denkt de Arnhemse club hard na hoe je eventueel weer supporters kan verwelkomen. 'Er gaan geluiden over een roulerend model, waarin je supporters om de beurt naar het stadion laat komen. Maar dat lijkt me in eerste instantie niks. Ik ben van de gelijke monniken, gelijke kappen. Het liefste hebben we zoveel mogelijk mensen in het stadion. Maar we moeten rekening houden met alle scenario's.'

Seizoenkaartverkoop

Van Wijk gaat ten slotte nog even in op een lastige vraag. Hoe zit het met de seizoenkaarten van het afgelopen en het komende seizoen?

'Of de supporters gecompenseerd gaan worden voor de wedstrijden die ze nu niet zien, maar waar ze wel voor betaald hebben? Dat stemmen we af met de andere eredivisieclubs. Of en hoe de supporters gecompenseerd gaan worden, moet binnen twee à drie weken duidelijk worden', aldus Van Wijk. Die het overigens hartverwarmend vindt dat supporters al aangeven af te willen zien van compensatie, uit clubliefde.

Zie ook: Wat is de seizoenkaart nog waard? Gelderse clubs geven gauw duidelijkheid

Voor komend seizoen is het nog maar de vraag of er een seizoenkaartcampagne gestart kan worden. 'Dat is echt een hele lastige vraag. Je weet namelijk niet wanneer het seizoen begint en of er supporters welkom zijn. Ik ben wel van mening dat wij iets te bieden moeten hebben als we wat gaan verkopen.'

Foto: Vitesse

Maandag weer trainen

In afwachting op het nieuwe seizoen gaat het eerste elftal van Vitesse wel langzamerhand weer trainen. Vanaf aanstaande maandag moeten de spelers weer in groepjes op het veld staan. 'De toestemming van de gemeente is er. Maar laten we voorop stellen dat we dan trainen met alle veiligheidsmaatregelen. Want de gezondheid staat nog altijd op één.'