Afkappen debat over inspreken Lars (12) onterecht

Bovend'Eert schreef een advies voor de provincie Gelderland nadat de commissaris van de Koning John Berends eind januari de ongebruikelijke stap nam een debat binnen de kortste keren af te kappen.

Het debat ging over de rol van de vader van de 12-jarige Lars. Lars sprak in op het provinciehuis en had het onder meer over het klimaat. Toen later bleek dat Lars' vader voor de provincie werkt, concludeerde de PVV dat de integriteitsregels waren overschreden.

Tijdens het aangevraagde debat mocht het alleen over integriteit gaan en mochten geen namen worden genoemd. PVV'er Ton Diepeveen voerde het woord, maar dat ging volgens Berends teveel over herleidbare personen.

'Woord terecht ontnomen'

Dat Berends Diepeveen het woord ontnam was volgens Bovend'Eert terecht, schrijft hij. Maar hij had daarna niet het hele debat moeten afkappen. Schorsen en pas als bij heropening de orde opnieuw werd verstoord was dat een optie geweest. Berends gaf later in een brief ook al aan dat het sluiten van het debat niet terecht was.

Opvallend was dat na het sluiten een hoofdelijke stemming volgde om het debat opnieuw door te laten gaan. Dat noemt Bovend'Eert zeer ongebruikelijk. Daarmee zou een meerderheid van de Staten elk aangevraagd debat ongedaan kunnen maken en het recht van de minderheid verworden tot een lege huls.

