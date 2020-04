Oproep Achterhoekse burgemeesters: 'Minister, pak de regie'

Dat schrijft burgemeester Mark Boumans van Doetinchem in een brief aan de minister, namens alle Achterhoekse burgemeesters. De aanleiding voor de brief is het voortijdige en snelle vertrek van bestuursvoorzitter Rolf de Folter van het overkoepelende ziekenhuisbestuur Santiz van het SKB in Winterswijk en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

Ook wijzen de burgemeesters op het mislukte proces van de regiogroep van Santiz en zorgverzekeraar Menzis, zoals begin dit jaar besproken met voormalig minister Bruno Bruins. 'Het snel creëren van rust in de organisatie is nu belangrijk', schrijft Boumans.

Geen draagvlak

Inmiddels volgen de ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. Zo werd dinsdagavond duidelijk dat de Stichting Medische Staf van het SKB het vertrouwen in de raad van toezicht van Santiz heeft opgezegd. Dat zou inmiddels ook gelden voor het management van het ziekenhuis in Winterswijk.

Daarmee is er voor de juridische fusie tussen beide Achterhoekse ziekenhuizen in Winterswijk geen draagvlak. De medisch specialisten van het SKB willen zelfstandig verder, maar wel in samenwerking met de collega's in Doetinchem. Dus twee volwaardige basisziekenhuizen in de Achterhoek, zoals toegezegd bij de bestuurlijke fusie tussen SKB en Slingeland in 2017.

Bij het Slingeland Ziekenhuis staat de fusie vooral in de schaduw van de beoogde nieuwbouw aan de A18 bij Doetinchem. De burgemeesters uiten in de brief aan Van Rijn hun zorgen over het uitblijven van de bouw van dat nieuwe ziekenhuis. Een besluit dat bovendien al genomen is voordat beide ziekenhuizen bestuurlijk gingen fuseren, benadrukken ze.

Regie

De brief van de burgemeesters kan ook gezien worden als een verzoek aan Van Rijn om de regie te pakken, want Santiz lijkt een stuurloos schip.

Hendrik Jan Mensink van de Stichting Behoud SKB vindt dat de raad van toezicht niet langer buiten schot kan blijven: 'De raad van toezicht heeft er een puinhoop van gemaakt voor zowel het Slingeland als het SKB en moet nu zijn verlies nemen om het spoor van ellende en bestuurlijke chaos definitief achter ons te laten.'

