Radboudumc heeft zijn loodzware MR-Linac binnen

Het Radboudumc in Nijmegen heeft woensdagochtend zijn MR-Linac geleverd gekregen. De enorme machine is een combinatie tussen een MRI-scan en een bestralingsapparaat, waarmee kankerpatiënten gerichter kunnen worden behandeld.

Het apparaat is van formaat en wordt in delen door het dak naar binnen gehaald: in totaal weegt de MR-Linac liefst 5500 kilo. De wanden zijn van beton, zodat de straling afgeschermd wordt. In het apparaat zit bovendien een loodzware magneet, die in vier delen door een grote kraan op zijn plek wordt gehangen. Pas aan het einde van de dag zitten de werkzaamheden er helemaal op.

'Bij de radiotherapie zijn we heel blij dat we deze MRI krijgen', zegt Ellen Brunenberg namens het Radboudumc. 'Het is voor ons de eerste op de afdeling. We kunnen patiënten nu nauwkeuriger bestralen, want tijdens en voorafgaand aan de behandeling zien we nu veel beter wat we doen.'

Sterke magneet

Het is een combinatie van een MRI-scan en een bestralingsapparaat. 'De bestralingsapparaten met een CT-scan kunnen heel goed botten afbeelden, zijn niet zo goed in het afbeelden van zacht weefsel, zoals in de buik. Dit apparaat kan dat wel, dus we zijn blij met deze combinatie', licht Brunenberg toe.

Het apparaat bevat zo'n sterke magneet, dat het personeel getraind wordt om rekening te houden met de werking ervan. En dat gaat door tot aan het schoonmaakpersoneel in het Radboudumc. 'Als je je sleutels in je zak laat zitten, trekt de magneet ze eruit als je te dichtbij komt.'

De MR-Linac zal in het najaar in gebruik genomen, waarschijnlijk vanaf november. In juni wordt de bestralingsbundel aangezet en eind juli het magneetveld. Daarna zullen nog allerlei technische en klinische tests worden gedaan.