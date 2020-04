Kinderen mogen eindelijk weer sporten: 'Leuk om al mijn vrienden weer te zien'

Op de tennisvelden in de wijk Molenbeke in Arnhem slaat de jeugd voor het eerst sinds ruim een maand weer tegen een balletje.

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

'We hebben vijf weken thuisgezeten', zegt Bram Gort van de Arnhemsche Lawn Tennis Bond (ALTB). 'Het heeft een hele tijd geduurd. Ik mag wel weer aan de bak.'

De tennisleraar is voorzichtig. 'Het zijn kinderen tot en met 12 jaar, dus ze hoeven niet anderhalve meter uit elkaar te staan, maar ik wil ze toch uit elkaar laten staan. Dat zal niet altijd lukken, maar ik ga dat wel proberen.'

Desinfectiedoekjes en handschoenen

Gort heeft desinfectiedoekjes bij zich om bijvoorbeeld de rackets steeds te kunnen schoonmaken. Zelf draagt hij handschoenen en de tennisballen kunnen maar beperkt gebruikt worden.

Henk Klein Hesselink van Totaal in Tennis uit Aalten ondersteunt tennisverenigingen in deze bijzondere tijden. Er zijn protocollen van sportkoepel NOC*NSF, zegt hij bij de ALTB aan de Vosdijk in Arnhem. 'Die zijn opgesteld samen met de KNLTB. Maar clubs moeten hun plannen zelf indienen bij hun gemeenten. En die gaan er heel verschillend mee om.'

'We willen weer graag'

Er zijn gemeenten die nog geen toestemming geven om kinderen en jongeren te laten sporten. Klein Hesselink: 'De besluiten gaan over een aantal schijven. We willen graag weer tennissen en sporten sowieso en we hopen dat gemeenten daaraan willen meewerken.'

Dat kinderen weer bij de club kunnen tennissen, is belangrijk voor ze, meent tennisleraar Gort. 'Ze zitten al weken thuis. Ik heb een aantal van hen gesproken en ze stonden te springen om weer te kunnen tennissen.'

Ook weer voetballen

In de meeste gemeenten mogen ook jeugdvoetballers woensdag weer trainen. Kinderen tot en met 12 jaar (dat zijn ruim 300.000 KNVB-leden) hoeven zich niet te houden aan de anderhalvemeterregel, jeugd van 13 tot en met 18 moet dat wel.

Kinderen trappen tegen een bal bij Sportclub Hoevelaken. Foto: Omroep Gelderland

Voor spelers geldt dat ze thuis moeten blijven als ze klachten hebben of als iemand in hetzelfde huishouden de voorgaande veertien dagen positief is getest op het coronavirus. Verder moeten de spelers hun komst naar de sportvelden vooraf melden en mogen ze de kleedkamers niet in. Dat betekent dat ze in sportkleding naar de club waar de moeten komen, en ook nog eens het liefst alleen.

Op De Voetbalschool in Hoevelaken is de opluchting groot dat de bal weer rolt. 'Ik vind het heel fijn', zegt keeper Joas van Hove. 'De tweede dag toen we niet konden voetballen, wilde ik eigenlijk alweer. We moeten nu wel onze handen wassen voor we beginnen. Dat hebben we voor de training gedaan.'

'Ik heb wel keepershandschoenen aan, maar soms moeten die ook uit. Leuk om al mijn vrienden weer te zien en gelukkig kunnen we na de vakantie weer naar school in groepjes.'

Luister naar de radioreportage: