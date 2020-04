Beslissing nadert: wel of geen azc voor 600 asielzoekers

Toenmalig burgemeester Berends (rechts) in 2017 in gesprek met azc-tegenstanders. Foto: archief Omroep Gelderland

De Raad van State beslist vandaag of de gemeente Apeldoorn en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 600 vluchtelingen mogen opvangen aan de Deventerstraat op het terrein van GGNet. Daarmee komt dan een einde aan een langlopend geschil tussen de gemeente en omwonenden.

Omwonenden hebben zich verenigd in Stichting Omwonendenbelang AZC-GGNet. Die is tegen de vestiging van honderden asielzoekers in een onderkomen van GGNet. Ze vrezen onder meer verkeersproblemen.

Aanvankelijk was ook onduidelijk hoeveel asielzoekers in het azc zouden worden ondergebracht. Het COA sprak van 400 tot 600 personen. Uiteindelijk werd het maximumaantal van 600 in het gemeentelijke bestemmingsplan vastgelegd.

De eerste asielzoekers worden vanaf medio volgend jaar gehuisvest op het terrein, volgens een eerder bericht van de gemeente begint het COA met maximaal 400 asielzoekers.

'Geen draagvlak'

De gemeente besloot in oktober 2015 vluchtelingen in Apeldoorn op te vangen. Twee jaar later kwam uit een peiling onder een kleine duizend omwonenden naar voren dat 84 procent honderden vluchtelingen niet zag zitten.

Een van de tegenstanders hield toenmalig burgemeester John Berends destijds voor: 'Als u een groot permanent azc wil hebben, dan vind ik juist dat u afhankelijk bent van een draagvlak en dat is er niet. En u gaat er overheen. U zaagt de poten onder de stoelen van de mensen vandaan.'

In Apeldoorn is een tijdelijk azc aan de Christiaan Geurtsweg gevestigd. Dat moet uiterlijk in juli 2021 dicht.

