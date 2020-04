GLD ONDERWEG | Zo stil is het in Breedeweg

Tijdens de coronacrisis staat één belangrijke boodschap centraal: blijf thuis! Gelderlanders lijken hier gehoor aan te geven. In ons nieuwe programma GLD Onderweg nemen we je mee naar lege straten in de provincie en vertellen je interessante weetjes over de dorpen waar we doorheen rijden.

Vandaag rijden we door Breedeweg, een klein dorpje dat onderdeel is van de gemeente Groesbeek. Het dorp heeft een kleine kern waar weinig activiteit is. We zien landbouwmachines die onderweg zijn naar huis.

Verderop rijden we de wijk in, waar goed te zien is hoe warm deze voorjaarsdagen zijn. Mensen zitten gezamenlijk in de tijd te genieten van de warme voorjaarszon. We eindigen nabij de grens met Duitsland ten zuiden van de dorpskern.

Kijk hier naar de uitzending: