Ophokplicht is na 78 dagen voorbij: de kippen mogen weer naar buiten

Kippen mogen vanaf vandaag weer naar buiten. De ophokplicht die op 12 februari was ingesteld vanwege vogelgriep in Duitsland, is ten einde.

'Voor de kippen was het wel even wennen om niet meer naar buiten te kunnen', zegt de Achterhoekse pluimveehouder Roy Tomesen. 'Net zoals dat nu bij de mensen gaat.' Problemen heeft de ophokplicht, die de dieren bijna tachtig dagen binnenhield, echter niet opgeleverd.

Geen schade

'Er is gelukkig geen schade', meldt Hennie de Haan van de Vakbond voor Pluimveehouders. De pluimveehouders zijn geen inkomsten misgelopen, omdat ze hun eieren nog steeds als vrije uitloopeieren mochten verkopen. 'Volgens de Europese verordening mogen de kippen zestien weken binnen zitten. De ophokplicht duurde precies elf weken.'

Als de kippen na zestien weken niet naar buiten hadden gemogen, had dat 'serieus pijn gedaan', zegt pluimveehouder Tomesen. 'Maar daar heb ik me geen zorgen over gemaakt.'

Collega Wijnand van de Mheen in Terschuur is blij dat de vogelgriep Nederland niet heeft bereikt. 'Of de ophokplicht echt nodig is geweest, zullen we nooit weten.'

Zie ook: Pluimvee mag vanaf woensdag weer naar buiten