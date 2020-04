Gemeenteraad Nijmegen in actie tegen handhaving op verkoop bierpakketten door café’s

Een aantal partijen in de Nijmeegse gemeenteraad zijn in actie gekomen tegen het handhaven door de gemeente ten opzichte van horecaondernemers in de stad die momenteel bierpakketten verkopen. Verschillende ondernemers hebben een waarschuwing ontvangen dat hun een boete van 1400 euro boven het hoofd hangt als ze doorgaan met deze verkoop. PvdA, Stadspartij DNF en D66 hebben er dringende vragen over gesteld aan het college en vinden daarbij bijval van andere partijen.

‘Bizar om te horen’

Verschillende horecanemers trokken dinsdag aan de bel, onder andere met verhalen over handhavers die undercover bier kwamen bestellen om de ondernemers op heterdaad te betrappen. ‘Ik heb gebeld met verschillende horecaondernemers,' vertelt mede-initiatiefneemster Wendy Grutters (Stadspartij DNF). 'Ik geloofde het gewoon niet. Undercover, wat zijn we aan het doen, zeg, in deze tijd. Ik snap heel goed dat ondernemers dit niet begrijpen.' Toon van Gent (D66) vernam vanuit Café Samson en Café Daen dat zij geen bierpakketten meer mochten verkopen van de gemeente. ‘Ik vond dat bizar om te horen. Als je kijkt naar hoe hard de horeca getroffen wordt, en hoe hard deze ondernemers werken om het hoofd boven water te houden, dan vind ik niet dat je als gemeente zo strikt op de regels moet gaan zitten. Het laatste beetje omzet wat ze nog hebben doe je dan ook teniet.’

'Buiten alle proporties’

‘Dit is buiten alle proporties’, vindt Charlotte Brand (PvdA). ‘We straffen hiermee juist die ondernemers die zo zwaar getroffen worden maar niet bij de pakken neer gaan zitten en met een goed idee komen om toch nog inkomen te blijven generen. En daar ga je dan zo hard op handhaven, met boetes van 1400 euro voor een bierpakketje van 30 of 40 euro.’ Volgens de regels mogen horecaondernemers echter eigenlijk geen ‘gesloten flessen’ verkopen. PvdA, Stadspartij DNF en D66 stellen in hun vragen aan het college tijdelijk de verkoop van zwak alcoholische drankpakketten toe te staan. Dit gebeurt momenteel in Amsterdam ook. ‘Het gaat niet om flessen whisky,’ zegt Van Gent. ‘maar om bierpakketten en restaurants die menu’s samenstellen waar een wijn bij hoort. Natuurlijk moet je daarbij wel blijven opletten dat je niet aan minderjarigen verkoopt.’ De Koninklijke Horeca Nederland heeft gemeenten opgeroepen coulant met deze zaken om te gaan. ‘In Amsterdam kan dat, waarom hier dan niet?’ vindt Brand. ‘Juist ook omdat de Vierdaagsefeesten niet doorgaan pakken we nu mensen die we eigenlijk moeten steunen.’

Snel antwoord

De partijen dringen erop aan snel antwoord te krijgen van het college op hun vragen, iets waar normaal vier tot zes weken voor staat. ‘Dat lijkt ons gezien de situatie terecht’, vindt Brand. ‘Ook omdat er geen zicht is op hoe lang de coronamaatregelen nog aangehouden worden. Komt er geen antwoord of geen positief antwoord, dan is het mogelijk dat we bij de raadsvergadering van 13 mei met een motie komen. Maar hopelijk hoeft het niet zo lang te duren. Als we immers met z’n allen zeggen dat we elkaar moeten helpen in deze tijd, kunnen we als gemeente niet met droge ogen dit soort dingen doen.’

Brede steun

Ook Hans van Hooft (SP) steunt de oproep: ‘Ik vind ook dat we hier soepel mee moeten zijn, de horeca heeft het al zwaar genoeg.’ Mark Buck (CDA): ‘Het kan niet zo zijn in deze tijd dat je ondernemers die hun best doen om het hoofd boven water te houden nog eens extra gaat pakken.’ GroenLinks, VVD, VoorNijmegen.NU en Partij voor de Dieren sluiten zich ook aan bij de oproep. Grutters is blij met de brede steun in de gemeenteraad. ‘Het is heel belangrijk dat we dit samen doen voor de stad en stadsbreed blijven kijken. Het wordt nog een hele grote opgave voor ons allemaal om deze crisis het hoofd te bieden.’ Zij doet ook een oproep aan andere ondernemers in de stad. ‘Het is ook belangrijk dat de detailhandel elkaar gaat opzoeken. Dat men samen gaat werken om nieuwe mogelijkheden te zoeken, out of the box te gaan denken. Zo zijn er bijvoorbeeld slijterijen die best willen samenwerken met horecaondernemers in deze situatie. Als gemeente moeten we dat soort initiatieven dan vooral faciliteren en zeker niet tegenwerken.’

‘Beetje jammer’

Uitbater van Café De Opera Gil Nunes Xavier de Medeiros zag hoe zijn buurman van Café De Deut een waarschuwing ontving. ‘Toen hebben we bij De Opera de verkoop meteen gestaakt. Ik neem die man van de handhaving niets kwalijk, want die handhaaft de regels en is netjes in de omgang. Maar dat hij dit moet doen is wel een beetje jammer. Iedereen weet dat de horecasector het nu lastig heeft, en ik kan je vertellen dat we met de steun die we momenteel krijgen echt niet alle kosten die we hebben kunnen dekken. We kunnen er nét de salarissen van betalen, maar de werkgeverskosten bijvoorbeeld niet. Niet alle horecaondernemers hebben ook een buffer die ze door een periode als deze kan trekken. Dan probeer je natuurlijk onder de huidige omstandigheden een bestaan voor jezelf te creëren. Het is niet fijn als je daarin dan geremd wordt.’ Het beeld van overheidssteun voor horecaondernemers is scheef momenteel, vindt Grutters. 'Ik denk dat mensen die deze pijn momenteel niet ervaren, zoals ambtenaren, de bijdragen die er vanuit de overheid komen overschatten.'

‘Taart meer met z’n allen delen’

‘Ik snap dat een café niet de juiste vergunning heeft om dichte flessen te verkopen,’ vervolgt Nunes Xavier de Medeiros, ‘hoewel die beperking me vooral eerlijk lijkt als je ook daadwerkelijk open kunt en een geopende fles en een tafeltje kunt aanbieden aan klanten. Het is nu meer een administratieve regel dan iets anders. Ik snap ook dat het misschien voor slijterijen en bierhandels als oneerlijke concurrentie kan voelen. Maar misschien moeten we op dit moment de taart wat meer met z’n allen delen.’

‘Meer meedenken’

Nunes Xavier de Medeiros geeft aan blij te zijn met de steun van partijen in de Nijmeegse gemeenteraad voor de horecaondernemers. ‘Maar het kan geen kwaad als de overheid wat duidelijkere handvaten zou bieden. Meer richtlijnen waar we nu mee kunnen werken, of duidelijkere steunbetuigingen zodat we niet hoeven te vrezen dat we deze crisis niet overleven.’ Het zou fijn zijn als er bijvoorbeeld door de gemeente meegedacht werd wat betreft de ruimtelijke verordening. ‘Dat we als we weer voorzichtig open mogen meer ruimte mogen innemen met ons terras, zodat het makkelijker wordt om die anderhalve meter in acht te houden. En om even niet te hoeven afdragen voor precario, want wat belastingen betreft betekent uitstel geen afstel.’

Dion van Alem

Politiek verslaggever