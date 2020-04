Sloop cellen kost inzet van politie op straat

De sluiting van de arrestantencellen in onder meer Doetinchem gaat in de Achterhoek wel degelijk ten koste van de inzet van de lokale politie op straat. Dat verklaarde burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre dinsdagavond tijdens een digitale commissievergadering.

Er kan volgens Bronsvoort slechts incidenteel een beroep worden gedaan op de nieuw in te stellen vervoersdienst, die arrestanten in de regio ophaalt en naar het cellencomplex in bijvoorbeeld Borne of Ede brengt. 'Dan praat je over een verdubbeling van de reistijd en dat zou drie tot vier fte's aan politie kunnen kosten. Dat is nogal wat', vertelde Bronsvoort.

Nu nog worden arrestanten in de Achterhoek overgebracht naar Doetinchem, maar na de sloop van de dat cellencomplex moet er in de loop van dit jaar worden uitgeweken naar pakweg de arrestantencellen in Borne of Ede.

Beroep op lokale politieagenten

In de praktijk betekent dat er volgens Bronsvoort een beroep wordt gedaan op de lokale politieagenten om de arrestanten te vervoeren, die daardoor niet ingezet kunnen worden in het gebied waar ze werkzaam zijn. De nieuwe vervoersdienst, een voorwaarde van de Achterhoekse burgemeesters, is namelijk niet voltijds beschikbaar.

'De vervoersdienst vangt slechts voor een deel de verliescapaciteit op. Het is een dienst die gedeeld moet worden en alleen inzetbaar is bij bijvoorbeeld evenementen, om iets te noemen', vertelde Bronsvoort. 'Als burgemeesters in de Achterhoek zijn we niet van plan ons bij dit besluit neer te leggen.'

'Bundelen onze krachten'

De Achterhoekse burgemeesters gaan nog in gesprek met minister Grapperhaus en proberen achter de schermen het tij te keren. Bronsvoort: 'De Achterhoek wordt als enige regio zwaar getroffen en we proberen het besluit te beïnvloeden. We vragen via onze politieke kanalen aandacht voor de problematiek. We bundelen onze krachten, want dit is een zorgelijke ontwikkeling.'