Papendal en Omnisport gaan weer open voor topsporters

De veiligheidsregio's hebben gezamenlijk besloten om topsporters op deze locaties onder bepaalde voorwaarden weer te laten trainen. Het NOC*NSF heeft hiervoor protocollen goedgekeurd van de wielerbond KNWU.

De sportkoepel had sportbonden gevraagd regels op te stellen om weer te starten met trainen. Voorwaarde van het kabinet is dat de sporters anderhalve meter afstand kunnen houden. Bij de beoordeling van de nieuwe regels laat het NOC*NSF zich onder meer adviseren door het RIVM.

In Apeldoorn gaat de wielerbaan open en op Papendal is de baan voor de BMX'ers weer beschikbaar. Deze was sinds 15 maart gesloten. Dat is ook goed nieuws voor BMX'er Niels Bensink. De coronacrisis had zijn gezamenlijke trainingen met Team Oegema TVE stilgelegd.

Zie ook: Niels heeft een BMX-baan in zijn achtertuin

Duizend sporters

Het NOC*NSF is bezig trainingen mogelijk te maken voor zo’n duizend topsporters verdeeld over vier locaties, waaronder de locaties in Apeldoorn en Papendal. De andere twee locaties zijn het Wagener Stadion en sportcomplex AH&BC in Amstelveen, waar de nationale hockeyteams trainen.

Zie ook: Sluiting Papendal 'verregaande maatregel': 'Het gaat voor topsporters om hun beroep'