Meevaller van dik 18 miljoen euro voor provincie

De provincie is één van de grootaandeelhouders van het bedrijf dat over vorig jaar 253 miljoen euro winst maakte. Een deel van dat bedrag wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Voor de provincie komt dat neer op dik 50 miljoen euro, terwijl in de begroting rekening wordt gehouden met een bedrag van 32 miljoen euro.

Ook veel Gelderse gemeenten hebben aandelen, maar dat gaat om kleine bedragen. Vorig jaar was het uitgekeerde bedrag overigens nog hoger, dat kwam door de verkoop van een dochteronderneming.

Zorgen om capaciteit

Wel zijn er zorgen bij het netbedrijf, dat heeft vooral met de energietransitie te maken. 'Inmiddels is het op sommige plekke in hen net zo druk dat in sommige gevallen grootzakelijke klanten geen nieuwe aansluiting of extra capaciteit kunnen krijgen', schrijft de provincie in een brief.

Officieel is de dividenduitkering nog een voorstel, eind mei stemmen de aandeelhouders. De provincie is van plan voor te gaan stemmen.