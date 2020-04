Deze mensen zijn het thuiszitten beu en gaan vrijwillig rotzooi opruimen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Al zijn zaken zijn dicht door de coronacrisis. Dan maar met mijn 150 werknemers andermans rotzooi opruimen, dacht Selmar de Roo, eigenaar van onder meer Hotel Credible en De Hemel in de Waalstad.

Want helemaal niets doen, dat is niets voor hem. 'Ik kan niet zo heel goed stil zitten, nee', bekent de horecaman. 'Ik word er gek van. Dus hebben we een actie bedacht toch de handen uit de mouwen te steken. Want ja, je ziet het', zegt hij terwijl hij naar de ingeklapte parasols en lege tafeltjes wijst: 'het terras is leeg, we hebben geen gasten.'

Reünie

Afvalverwerker DAR stelt natuurlijk met alle plezier grijpers en vuilniszakken beschikbaar. 'Alle initiatieven die zorgen voor een schonere en frissere stad, daar werken we graag aan mee', zegt Michelle Stuiver namens de DAR.

En voor de rotzooi-rapende horecacollega’s is het ook nog eens ontzettend fijn elkaar op deze manier na al die weken weer even te zien. Die hebben elkaar verschrikkelijk gemist: 'Ja, super erg', zegt horecawerknemer Donya Morsali. 'Het eerste wat we ook tegen elkaar zeiden was dat we elkaar echt gemist hebben. Onder de mensen zijn. Dat stil zitten gaat je een beetje vervelen op een gegeven moment.'