Corona duikt op in Blueband-bajes, gevangenen vrezen verdere uitbraak

Een medewerker van de Penitentiaire Inrichting in Arnhem, beter bekend als de Blueband-bajes, is positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder, na berichten daarover vanuit de gevangenis.

De medewerker werd vrijdag positief getest en zat volgens de woordvoerder al thuis met milde klachten. Het zou gaan om iemand die niet op een afdeling met gedetineerden werkt en daardoor beperkt contact met hen heeft gehad.

Intensief gevolgd

De medewerkers en gedetineerden met wie hij wel contact heeft gehad, worden volgens de zegsman de komende tijd 'intensiever gevolgd'. Dat betekent dat onder meer in de gaten wordt gehouden of ze koorts of andere klachten ontwikkelen die kunnen wijzen op het coronavirus.

Deze groep is persoonlijk geïnformeerd over de besmetting. Er heeft volgens de woordvoerder zover bekend nog geen gedetineerde corona. Ook zit er niemand preventief op eigen cel geïsoleerd. In heel het land zijn zeker tien besmettingen onder gevangenen vastgesteld.

Angst voor uitbraak

De nieuwste besmetting zorgt voor onrust onder Arnhemse gedetineerden, die stellen dat de gevangenis laks omgaat met de coronaregels. Ze zouden maandag een memo gekregen over de besmetting en zijn nu bang voor een uitbraak in de gevangenis, vertelt een van hen. 'We zien niet dat er maatregelen worden genomen. Er zijn bijvoorbeeld geen medewerkers met handschoenen of maskers', zegt hij.

De woordvoerder van de Penitentiaire Inrichting beaamt dat er gedetineerden zijn die zich daar zorgen over maken, maar dat 'de meesten de situatie accepteren'. Hij wijst erop dat er 'alles aan wordt gedaan' om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Zo hebben alle medewerkers en gedetineerden het advies gekregen om in de elleboog te niezen en komen gedetineerden van verschillende afdelingen zo min mogelijk met elkaar in aanraking. Ook worden alleen in kleine groepen activiteiten gedaan, zodat er zoveel mogelijk afstand gehouden kan worden.

'In een gevangenis is het natuurlijk lastig om altijd de anderhalve meter in acht te nemen. Daar ligt ook een stukje verantwoordelijkheid bij de gedetineerden zelf', zegt hij.

Sinds halverwege maart krijgen gevangenen al geen verlof of bezoek meer. Door de activiteiten toch door te laten gaan, wil de gevangenis voorkomen dat de spanningen en verveling groter worden. Ook mogen gedetineerden tegenwoordig skypen.

