Ziekenhuizen in de hele provincie zien 'coronadruk' wat afnemen

'De intensive care ligt nog steeds vol, al zien we het aantal patiënten wel naar beneden gaan. Er zijn ook minder verdenkingen', zegt woordvoerster Margie Alders van het Radboudumc in Nijmegen.

'We waren er al mee bezig om de gewone zorg weer op te starten, we zitten nu in de fase: welke zorg en hoe snel. Dat heeft wat voeten in de aarde, bijvoorbeeld menskracht en beschermingsmiddelen.' Bovendien moet er rekening mee worden gehouden hoe groot de kans is dat iemand die wordt geopereerd op de IC terechtkomt.

'Niet van vandaag op morgen'

'We zien inderdaad het aantal coronapatiënten afnemen en we zijn er over aan het nadenken hoe we de gewone zorg weer kunnen opstarten, al zal dat niet van vandaag of morgen zijn', stelt woordvoerster Saskia Steenbergen van het Slingelandziekenhuis in Doetinchem en het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.

Annique van Lier, woordvoerster van het Canisius-Wilhelminia Ziekenhuis in Nijmegen: 'Op de IC neemt het aantal coronapatiënten maar langzaam af. Op gewone verpleegafdelingen gaat dat sneller. We onderzoeken of we de niet-corona zorg kunnen opstarten. Het gaat dan met name om specialistische zorg die het hardst nodig is, die kon worden uitgesteld maar nu niet langer kan wachten.'

'Het gaat bijvoorbeeld om oncologische, cardiologische en neurologische zorg. Het blijft daarbij gaan om een veilige manier van zorg om besmetting te voorkomen. Daarom zijn we bezig met twee stromen: corona en niet-corona, die niet met elkaar in aanraking komen.'

Haard in Nunspeet

'Nog nooit zo weinig patiënten op de corona-afdeling (28, was niet onder de 30 geweest)', vertelt woordvoerster Linda Heller van het St. Jansdal in Harderwijk. 'Wel hebben we er in verhouding met andere ziekenhuizen veel, dat komt waarschijnlijk door een haard in Nunspeet. We zien wel een lichte verbetering. Achter de schermen zijn we bezig met plannen voor de gewone zorg, maar de medewerkers op de corona-afdeling moeten vrijkomen om te kunnen werken op de operatiekamers of anesthesie-afdeling.'

Ook het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem ziet een daling van het aantal besmette coronapatiënten, aldus woordvoerster Barbara van der Velden. 'Twee weken geleden hebben we een oproep gedaan aan semispoedpatiënten, die binnen drie maanden moeten worden behandeld. Die toestroom neemt toe.'

'Vanaf morgen worden patiënten bij de toegang gecontroleerd op coronaklachten. Dit om patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen. Afspraken met patiënten op de polikliniek gaan telefonisch of met video connect. Indien nodig worden fysieke afspraken gemaakt. We hopen zo spoedig mogelijk naar normaal te gaan, maar we moeten kijken hoe dat gaat met 1,5 meter afstand.'