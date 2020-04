IVN zoekt locaties voor nieuwe 'Tiny Forests'

'Een Tiny Forest is een inheems minibos dat biodiversiteit stimuleert en een fijne plek is voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, aldus IVN Gelderland. 'We zoeken vijftien particulieren voor het doe-het-zelfproject: het planten van een eigen Tiny Forest in de eigen achtertuin. De organisatie benadrukt dat er bij het doe-het-zelf-project ondersteuning is vanuit het IVN met onder meer een cursus in de plantmethode en een financiële bijdrage. In Nederland zijn vooralsnog zo'n 65 van deze kleine, dichtbegroeide bossen gerealiseerd in samenwerking met diverse gemeentes.



Volgens de organisatie moeten geïnteresseerden wel voldoen aan enkele voorwaarden: 'Een particulier moet minimaal honderd vierkante meter eigen grond beschikbaar hebben, een eigen bijdrage te besteden hebben en van plan zijn om voor maart 2021 te planten.' Naast particulieren geeft het IVN aan dat ook verenigingen en stichting zich kunnen melden via de website van de organisatie. Eerder gaf Winterswijk al aan een Tiny Forrest te willen realiseren.