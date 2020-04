Kröller-Müller Museum legt laatste hand aan kunstwerk dat voorlopig niemand zal zien

De Jardin d'émail is een tuin in een tuin. Een welvende witte wereld met bomen en struiken tussen de groene bomen en struiken van de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Het was al die jaren een van de favoriete beelden bij het museum, want waar je bij andere kunstwerken moet kijken met je ogen en er vooral niet aan mag komen, mag je hier gewoon door het beeld wandelen en er in gaan zitten.

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Miljoenen bezoekers lieten sporen na

Dat intensieve bezoeken liet zijn sporen achter. 'De miljoenen bezoekers hebben er natuurlijk in de loop van de jaren zand en vuil ingelopen', zegt woordvoerder Wanda Vermeulen van het museum. 'En het ligt natuurlijk buiten in de natuur dus er was ook vogelpoep op gekomen.'

De restauratiewerkzaamheden zijn inmiddels bijna klaar. Vermeulen: 'Het kunstwerk heeft zelfs een compleet buizenstelsel onder het oppervlak gekregen. Een afwateringssysteem zodat het regenwater afgevoerd kan worden.'

Anderhalve meter in beeldentuin

De Jardin d'émail is weer zo goed als nieuw, maar wanneer we het kunstwerk allemaal in het echt kunnen beleven, is nog helemaal onduidelijk.

'1 juni hoor je nu overal als mogelijke datum waarop musea misschien weer open mogen', zegt Vermeulen. 'Maar dat is allemaal nog heel onzeker. Natuurlijk willen we heel graag weer open en in onze beeldentuin zien we wel veel mogelijkheden om die anderhalve meter te kunnen realiseren, maar dat moeten we dan wel goed kunnen monitoren dus er moet nog veel gebeuren. Een datum kunnen we helaas nog niet geven.'