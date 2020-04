'De paspop leek op een NSB'er', Jean heeft oorlogsverzameling

Honderden, zo niet duizenden objecten uit de Tweede Wereldoorlog liggen opgeslagen in een oude bakkerij naast Jean's woning. Een favoriet verzamelstuk heeft hij niet. 'Alles heeft een verhaal', zegt Jean. Hij laat een vrolijk gekleurde bevrijdingsrok zien: 'Gedragen door vrouwen na de bevrijding. Textiel was schaars. Dit is gemaakt van lapjes stof van familieleden.'

De ruimtes van het voormalig museum liggen vol. Toch is dit maar een klein deel van zijn collectie. 80 procent is overgebracht naar het Nationaal Oorlogsmuseum in Overloon. 'Mijn museum trok maar drie- tot vierduizend bezoekers per jaar. Ik liep op mijn tenen. Het museum in Brabant trekt wel 130.000 per jaar. Zo'n groot publiek, een mooiere bestemming kan ik me niet wensen.'

Zijn meest waardevolle items heeft hij gehouden. Voorwerpen die uit de streek komen bijvoorbeeld. En twee helmen waarmee hij zijn verzameling begon: 'Toen ik twaalf was vond ik die in een kist op de schuurzolder. Een Canadese tankhelm en een Nederlandse helm met de leeuw erop.'

'Paspop leek op NSB'er'

Stoppen met verzamelen kan Jean niet. Hij kreeg het met de paplepel ingegoten. 'Mijn vader was ook verzamelaar. Van motorfietsen en alles wat erom heen hing. Hij zag de waarde van oude dingen. Ik ook. Ik ben echt een kind van mijn vader.'

'Het leukste is om de geschiedenis van objecten vast te leggen. Om dingen compleet te maken.' Jean glundert. 'De kick van het opsporen en vinden... Bijvoorbeeld toen ik op een vlooienmarkt het hoofd van een paspop vond. Dat leek sprekend op een NSB'er. Dat past hier zo mooi. Als iets compleet is kun je er een verhaal mee vertellen.'

Boek

Die verhalen vertelt Jean nog steeds. Niet meer via zijn Hengelose museum. Maar wel door het geven van lezingen: Een kist vol oorlogsverhalen. 'Zo heet mijn boek ook, die ik onlangs heb uitgebracht. Hierin staan de meest bijzondere verhalen opgetekend, en de geschiedenis van het Achterhoeks Museum 40-45. Het boek wordt verkocht in boekhandels in de omgeving.'

'Nu het is opgeschreven ligt het vast. Dat is superleuk. Voor het dorp is het jammer dat het museum gesloten is. Want het gaf reuring. Maar ik heb het 14 jaar gedaan. Het is goed zo. Ik heb er vrede mee.'

Luister naar een gesprek met Jean.