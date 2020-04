Sportclubs gaan weer open, maar er zijn strenge regels

Bij hockeyclub HCOB in Elst worden vandaag pijlen en spandoeken geplaatst. 'Zo weten de kinderen waar ze aan toe zijn', zegt voorzitter Sjoukje ten Broeke. 'We zijn in eerste instantie heel blij dat er weer iets aan sport kan worden gedaan. Dat dat wat extra werk met zich meebrengt nemen we voor lief.'

'Vast genoeg te verzinnen'

Hockey is natuurlijk een contactsport, dat mag voorlopig nog niet bij kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Zij moeten nog steeds anderhalve meter afstand houden. 'Daar zullen de trainers dus rekening mee moeten houden', aldus Ten Broeke. 'Maar er is vast nog genoeg te verzinnen.'

Henk Klein Hesselink zit tot over zijn oren in de protocollen. Via zijn tennisschool geeft hij les bij veertig verenigingen. 'Het is niet zo dat één protocol dekkend is voor alle clubs', legt hij uit. 'De handhaving ligt bij de gemeenten en dat zorgt voor nuanceverschillen. Wij moeten ook nadenken over het ballengebruik. Want die worden veel gepakt en gebruikt.'

'Wat als leeftijden door elkaar lopen?'

Bij de voetballers van OSC uit Nijmegen hebben ze zelfs een aantal corona-coördinatoren aangesteld. Ze moeten erop toe gaan zien dat ook daar de regels worden nageleefd. 'Wij hebben nog wel een ander probleem', zegt bestuurslid Gerhard van den Top.

'De jongeren tot 12 jaar mogen in principe alles weer doen. Die van 12 tot 18 jaar moeten op anderhalve meter blijven. Maar wat doe je dan met groepen waarbij die leeftijdsgroepen door elkaar heenlopen?', vraagt hij zich af. OSC hoopt woensdag weer te kunnen gaan trainen.

'Staan te popelen'

En ook in Arnhem staan verenigingen 'te popelen' om weer aan de slag te gaan, laat een woordvoerder van het Sportbedrijf weten. Voor het weekend deden zij een inventarisatie, de vragen die verenigingen nog hebben worden nu in kaart gebracht. 'Het is soms wat aanpassen en improviseren, maar daar zien we goede plannen voor langskomen.'

De meeste atletiek- en voetbalclubs gaan morgen weer open, volgens het Sportbedrijf. In totaal zullen 16 buitensport-verenigingen en 8 zogenoemde playgrounds de deuren en hekken weer open zetten.

De binnensport-verenigingen in Arnhem blijven woensdag nog dicht, zij hebben nog iets meer voorbereidingstijd nodig.