Kaart: dit zijn de 16 plekken in Arnhem waar auto's in vlammen opgingen

Arnhem wordt al ruim een week geteisterd door autobranden. In de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 april brandden in een uur tijd zes auto's af, in de dagen die volgden gebeurde hetzelfde bij tien andere voertuigen.

De politie en brandweer vermoeden bij alle branden dat er opzet in het spel is. Mogelijk is er een pyromaan actief in de stad, die in de nachtelijke uren zijn plek uitzoekt en daar een voertuig in brand steekt.

Verspreiding van autobranden in Arnhem

Op onderstaande kaart is te zien op welke plek de brandstichter(s) actief is geweest. De eerste brand was in de Steijnstraat, daarna ging het verder via St. Peterlaan en de Van Slichtenhorststraat.

Politie, justitie en de gemeente Arnhem kondigden maandag aan meer mensen in te zetten om de dader of daders te pakken te krijgen. Dat onderzoek moet voorrang krijgen op andere zaken. Burgemeester Ahmed Marcouch gaf aan dat hij de serie branden zo snel mogelijk ten einde wilde brengen.

Die waarschuwing voorkwam niet dat er afgelopen nacht weer brand werd gesticht. Een camper op de Dr. J.C. Hartogslaan werd aan de voorkant in brand gestoken. De brandweer wist te vlammen te doven, maar de camper ging wel verloren.

Zie ook: