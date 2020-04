Man steelt parfum in Tiel

We laten beelden zien van een man. Hij doet alsof hij interesse heeft in een parfum en ruikt even. Maar als hij zich omdraait verdwijnt het luchtje in zijn jaszak.

Dat trucje herhaalt hij bij een ander schap. Hij houdt in één hand het geurtje vast en doet alsof hij druk is met geurtesten. Maar de jaszak wordt ook hier gevuld.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Weet je wie deze man is of heb je andere informatie die mogelijk bruikbaar is in het onderzoek door de politie? Neem dan contact op met de gratis tiplijn: 0800-6070. Je mag ook Meld Misdaad Anoniem bellen als je liever niet vertelt wie je bent, 0800-7000. Het zaaknummer dat bij deze zaak hoort is: 2020054962. Ook mag je naar de website van de politie gaan en hier het tipformulier invullen.