CORONACOLUMN | Leen Looijen gunt De Graafschap altijd het beste

'Vorige week eindigde ik de spelregel vraag met de zin: Wat is het? Het antwoord: Geen weer om te voetballen. Veel reacties, maar allemaal fout. De hoofdprijs wordt helaas niet uitgekeerd.

Nu weer serieus. De KNVB heeft beslist. Geen promotie, geen degradatie. Vooraf wist je dat elke beslissing teleurstelling zou veroorzaken. Het is een unieke situatie, waar geen bestaand reglement voor bestaat. Als er rechtszaken komen, vrees ik dat er weinig kans is voor de clubs.'

Mooie tijd

'Teleurstellend is het besluit zeker ook voor De Graafschap. Die club gun ik mijn leven lang het beste. Ik heb er een mooie tijd gehad. We werden kampioen met een grote voorsprong om vervolgens een goed seizoen in de eredivisie te draaien met 39 punten. Fijne mensen, daar in de Achterhoek.

De clubs moeten zich nu niet belachelijk maken en ineens solidariteit gaan uitstralen. In tegenstelling tot het bedrijfsleven heb je wel tegenstanders nodig en moet je elkaar dus in leven houden. Iedereen gaat financiële offers brengen. Spelers, trainers en gelukkig ook de makelaars. Wist u dat bij iedere transfer wereldwijd ongeveer 13,5 procent in de zakken van derden verdwijnt?'

Golddiggers

'Het is niet anders. Geen voetbal en daarom fiets ik veel. Alleen, en soms ook met vrienden. Deze week reed ik bijvoorbeeld een mooie route vanaf Nijmegen over de dijk richting Ooi, Millingen en Kleve. Voorbij Kleve ga je bij het bord Emmerich rechtsaf richting Hogeschool, daarna fiets je via de draisine Groesbeek via Malden weer terug.

'Echt een prachtige route, waarbij je van alles tegenkomt. Lopers, skaters, fietsers en cabrio’s van 70.000 euro of meer. Tijdens een drinkpauze zei mijn fietsmaatje: Leen, heb jij in die tien cabrio’s naar de vrouwen gekeken? Allemaal mooi en jonger dan de chauffeurs. Ze bestaan echt nog: de golddiggers!'

Tuinrenovatie

'Uit verveling heb ik ook maar de tuin gerenoveerd. Hibiscus, Lavatera en Red Robin zijn nieuw geplant. Dat ziet er weer goed uit. Met dit fraaie weer schiet alles de grond uit en ga je de natuur weer waarderen. Met Netflix en de televisie komen we de week door. Natuurlijk beheerst corona ons leven, maar ik word niet vrolijk van de programma’s. Het is alleen corona. Zelfs een topper als Jinek weet niks anders te verzinnen.

Maandag was er gelukkig weer Peter Pannekoek.'

