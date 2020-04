Hoe hangt de (oranje) vlag erbij in ondernemend Arnhem?

Ook Bob Kuijer, de conciërge van het plein, zit al sinds de sluiting van de café’s thuis. 'Voor mij gelden helaas de regelingen en vangnetten niet. Ik hoop dat de ondernemers hier mij weer weten te vinden als alles straks weer open mag.'



Normaal gesproken betekent deze periode een flinke omzet en topdrukte. 'Wij wonen hier dan praktisch met al het personeel, zoveel uren draaien we', aldus Danny Massop van Broodje TipTop. Dit jaar waren ze zowat vergeten dat Koningsdag eraan kwam. 'We zijn nu dicht, het is echt onwerkelijk.'



De situatie dwingt ook tot creativiteit. Zo heeft Robert Wittenberg van Dudok een gezellig alternatief bedacht voor de vrijdag en zaterdag: een taartjeskraam met koffie-to-go. 'Naast horeca, zijn wij ook altijd een podium voor kunst en cultuur geweest. Op deze manier houden we een beetje het contact met onze klanten in stand.' Dat maakt geenszins de weggevallen inkomsten goed en ook deze ondernemer moet gebruik maken van de overheidssteun.



'Er zijn verschillende regelingen', vertelt Bas van Es, raadslid voor de VVD en vraagbaak voor ondernemend Arnhem. 'De belangrijkste zijn de NOW en de TOZO, waarbij de overheid de loonkosten van het personeel doorbetaalt en het weggevallen inkomen van de ondernemers zelf compenseert. In Arnhem maken zo’n 3500 ondernemers gebruik van de steunmaatregelen.' De formulieren worden steeds aangepast met het versoepelen van de regelingen en zijn redelijk eenvoudig digitaal in te vullen. Ze zijn te vinden op de website van de gemeente Arnhem.



In Craneveldt/Alteveer heeft het oranjecomité deze Koningsdag een veilig alternatief bedacht voor alle kinderen: zij mochten zoals altijd hun fiets mooi versieren en die in de tuin zetten. Dit jaar mocht dat ook een andere knutsel zijn, die binnen voor het raam staat en daar kregen ze een verrassingstasje voor. 'Twee jaar geleden kwam Burgemeester Marcouch de wisselbeker uitreiken, dit jaar doen we het zelf op de fiets,” vertelt organisator Ronald Hulleman. “En verder blijven we thuis, zoals iedereen.'