Zon maakt 'eindelijk' plaats voor regen

Haal de regenjas maar tevoorschijn, want voorlopig is het gedaan met het zomerse lenteweer. 'De natuur zal er blij mee zijn. Na zes weken tijd valt er eindelijk weer eens een keer regen van betekenis in onze provincie', zegt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza.

De ochtend in onze provincie begon al zwaarbewolkt en in de loop van de dag gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plekken regenen. In de omgeving van Zaltbommel zijn de eerste druppels al voor 08.00 uur waargenomen, maar Janssen verwacht de meeste regen in de middag. 'Uiteindelijk valt op de meeste plaatsen zo'n vijf millimeter', zegt hij.

Koud is het niet en ook staat er weinig wind. In het uiterste oosten van de Achterhoek kan het nog 18 graden worden. In het westen van het Rivierengebied blijft het kwik op 15 graden steken. 'De temperatuur is niet eens laag voor deze tijd van het jaar', aldus de weerman.

Groeizaam lenteweer

Het blijft volgens hem de hele week 'groeizaam lenteweer'. Vooral donderdag verwacht het weerinstituut felle buien, met misschien ook een klap onweer. Ook in het weekend blijft het wisselvallig.

Dat is niet alleen goed nieuws voor de natuur, maar ook voor hooikoortspatiënten. 'Het aantal pollen in de lucht neemt na vandaag heel snel af', zegt Janssen.

Het zomerse lenteweer komt misschien begin volgende week weer even terug. 'Maar dat is nog onzeker en heel ver weg', besluit de weerman.

