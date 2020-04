LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 27 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 27 april

21:28 - Na De Graafschap krijgt ook Cambuur steun van burgemeester

In navolging van burgemeester Mark Boumans spreekt ook de burgemeester van Leeuwarden, Sybrand Buma, zich uit over het besluit van de KNVB om SC Cambuur en De Graafschap niet te promoveren. 'We steunen onze club die vraagt om een oplossing die meer recht doet aan het gevoel van rechtvaardigheid dan het besluit van afgelopen vrijdag', aldus Buma.

De burgemeester van Doetinchem denkt zelfs dat de beslissing over het niet toekennen van de promotie teruggedraaid kan worden, zei hij gisteren.

19:58 - 'Coronavirus kost Duitse toeristenbranche 24 miljard'

De lockdown in Duitsland heeft de Duitse toeristenindustrie de afgelopen maanden zo'n 24 miljard euro gekost. Dat berekende de Duitse branchevereniging DTV. De voorzitter van de vereniging Reinhard Meyer roept op tot onmiddellijke staatssteun voor de kleinste bedrijven in de sector. Ook in onze provincie vallen in de recreatiebranche harde financiële klappen.

18:50 - Bruls: veiligheidsregio's tevreden over Koningsdag

De veiligheidsregio en de politie zijn tevreden over het verloop van Koningsdag. In de meeste gemeenten is de dag over het algemeen rustig verlopen, zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, die ook voorzitter is van het Veiligheidsberaad.

16:34 - Aantal coronapatiënten op IC blijft dalen

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care verblijft is gedaald tot 905 personen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat dat er 29 minder zijn in vergelijking met zondag. Vier dagen geleden lagen er nog 1008 coronapatiënten op de IC.

16:15 - Drukte op de Veluwe, maar mét voldoende afstand

Recreanten houden zich goed aan de regels in natuurgebieden. Dat zeggen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Vooral op de Veluwe is het druk, maar toch gedragen bezoekers zich daar 'voorbeeldig', zegt Natuurmonumenten. In Otterlo staan mensen in een lange rij om ijs te kopen. 'Maar allemaal met voldoende afstand. Het valt ook op dat wandelaars echt voor een ommetje komen en niet urenlang blijven hangen', zegt een woordvoerder.

 René Westra In stijl over de Veluwe #koningsdag2020

14:47 - 4 Gelderse coronadoden

Het aantal inwoners van Gelderland dat is overleden aan het coronavirus is opgelopen tot 528. Dat zijn er vier meer dan zondag. Ook zijn er vier ziekenhuisopnames bijgekomen de afgelopen dag. In totaal zijn er, voor zover bekend, 4904 Gelderlanders besmet met het virus.

14:17 - Problemen met je heup bij het hardlopen?

Krijg jij bij het hardlopen nou last van heupblessures? Het is voor veel hardlopers een probleem. Dennis Licht uit Apeldoorn geeft juist in deze coronatijd nu tips. In een online sessie wil hij jou helpen.

13:58 - 43 nieuwe coronadoden

In heel Nederland zijn in de afgelopen 24 uur 43 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ook zijn er de afgelopen 24 uur 65 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat betekent dat er nu in totaal 4518 mensen in Nederland zijn gestorven aan de gevolgen van het coronavirus.

13:30 - '2 miljoen mensen willen niks van corona weten'

Zeker 2 miljoen Nederlanders willen niets van het coronavirus weten. Zij praten er niet over en willen er ook niets over lezen. Dat heeft onderzoeksbureau Newcom uitgezocht, meldt het AD.

13:00 - Een beetje Koningsdagfestival gaat gewoon door

Een festival vieren hoort er vandaag gewoon bij natuurlijk. Op de Korenmarkt in Arnhem gaat het festival gewoon door, maar dan via een stream.

10:58 - Nijmegenaren, maak een foto vanuit de voordeur

Ben jij een Nijmegenaar? Maak dan vandaag een foto vanuit de voordeur? Het Besiendershuis en het Regionaal Archief Nijmegen zijn bezig om een beeld van de stad vast te leggen. Elk jaar op dezelfde dag een foto. Daardoor krijgen ze zicht op veranderingen, die nu niet opvallen.

10:46 - Camping wordt creatief

Camping de Lievelinge is wel heel creatief aan het worden in deze coronatijd.

10:13 - 'Kan de politie makkelijk volle huizen binnen?'

Het kabinet werkt aan een spoedwet, zo meldt dagblad NRC. Daarin moet het verbod op groepsvorming juridisch beter houdbaar zijn. Want mogen agenten volle huizen wel binnenvallen? Deze maatregelen gaan nu nog in tegen de grondwet. De nieuwe spoedwet moet ervoor zorgen dat rechten van de burgers tijdelijk ingeperkt kunnen worden.

09:23 - 'Een kleedje voor het huis? Of een borrel? Doe het niet!'

'Doet het niet. Het is een moeilijke boodschap, maar alleen zo zijn er ook geen risico's', is het dringende advies van Annemarie Koop van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.



Wat mag wel en niet op Koningsdag?



07:24 - 'Vanaf 11 mei weer bezoek in verpleeghuizen'

Vanaf 11 mei wil minister Hugo de Jonge in beperkte mate weer bezoek kunnen toelaten in bepaalde verpleeghuizen, dat zegt het Nederlands Dagblad.

Het gaat dan om een soort proef waarin kan bekeken of die maatregel ook in de rest van het land uitgerold kan worden.