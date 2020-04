LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 26 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 26 april

22:09 - Zelf een camera ophangen en darten maar!

Wat heb je als darter nodig om in coronatijd wedstrijden te kunnen spelen? Een dartbord, pijlen en een camera. En een tegenstander die hetzelfde heeft. Darter Martijn Kleermaker uit Harderwijk heeft het dezer dagen allemaal voor elkaar en speelt thuis tegen de grote namen.

Foto: PDC Darts

21:55 - Rockcafé is heel creatief

Veel bedrijven hebben het moeilijk in deze coronacrisis. Rockcafé Taste uit Groenlo heeft naast een crowdfundingsactie een manier gevonden om toch de vaste lasten te kunnen betalen. Ieder weekend organiseren zij twee pubquizen.

'Dit weekend waren we in Vragender en Exel en volgende week zijn we in Groenlo en Lichtenvoorde', vertelt Marion van Wijk van Taste. De pubquiz wordt op straat gespeeld en de deelnemers doe mee zitten voor hun eigen huis. En in de pauze trakteert het café ook nog eens op aan klein akoestisch concert. 'Het is erg leuk en verbindend. Ze vinden het heerlijk om de buren weer even echt tegen te komen.'

Foto: Marion van Wijk

21:02 - Bruls: 'Ook op Koningsdag treden we op'

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen zegt dat iedereen thuis moet blijven op Koningsdag. 'Hoewel er gunstige ontwikkelingen in de verspreiding van het coronavirus lijken te zijn, worden er nog steeds mensen ziek en overlijden er elke dag mensen.'

Bruls waarschuwt dan ook dat er ook op Koningsdag opgetreden wordt tegen groepsvorming. 'Bijvoorbeeld op straat, in de parken of in winkels.'

20:52 - 'De Graafschap kan de eredivisie nog in'

Als het aan burgemeester Mark Boumans ligt, kan De Graafschap nog altijd in de eredivisie terecht komen. Dat heeft hij uitgezocht in de reglementen van de KNVB.

20:05 - Bianca kan dankzij hoogwerker toch even bij haar moeder op bezoek

De lockdown voor ouderen in zorginstellingen leidt vaak tot heftige emoties. Je eigen man of vrouw niet meer mogen bezoeken is bijna ondraaglijk. Toch hoor je familie van die ouderen bijna niet klagen over de strenge regels van de overheid. Ze redden zich met hoogwerkers en glascontact. Zoals in zorginstelling Debbeshoek in Ulft.

17:15 - Coronaproof naar de wc?

Coronaproof naar de wc op feesten en festivals, zo gaan we dat doen! Tenminste, dat denkt de Apeldoornse Marco Schimmel.

Foto: Pop-up toilet events

16:57 - Ook Arnhem Centraal-raadslid René Kraaijenbrink vraagt om 'het gezonde verstand' te blijven gebruiken

 René Kraaijenbrink@RenKraaijenbrin Een oproep aan alle Arnhemmers gebruik je gezond verstand !!!!!@ahmedmarcouch @dgarnhem @OmroepGLD @rtvarnhem 16:19 - 26 apr. 2020 Andere Tweets van René Kraaijenbrink bekijken

16:25 - Weer minder patiënten op IC

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care verblijft, is weer minder geworden. Het zijn er nu 934. Dat zijn er 25 minder dan zaterdag.

Op de IC's liggen ook nog 395 mensen met andere aandoeningen.

16:10 - Zorgmedewerkers in Achterhoek dragen nu toch mondkapjes

Zorgmedewerkers van Marga Klompé dragen sinds vrijdag preventief mondkapjes. De zorgorganisatie heeft hier samen met een aantal andere zorginstellingen toe besloten om de kans op besmetting nog kleiner te maken.

'We gingen er tot nu toe vanuit dat het coronavirus pas overgedragen werd als mensen klachten hadden', laat de zorgorganisatie weten. 'Gaandeweg wordt steeds duidelijker dat mensen het virus ook kunnen overdragen een aantal dagen voordat ze klachten hebben.'

14:37 - Harry Roelofs uit Elst maakte deze steunbetuiging voor een vriend die op de traumahelikopter vliegt

 omroepgld View Profile View More on Instagram omroepgld



Wat een (letterlijk) groots gebaar, prachtig! ❤ Harry Roelofs uit Elst maakte deze steunbetuiging voor een vriend die op de traumahelikopter vliegt. #traumahelikopter #steunbetuiging #hartvoordezorg #elst #OmroepGLD Wat een (letterlijk) groots gebaar, prachtig! ❤ Harry Roelofs uit Elst maakte deze steunbetuiging voor een vriend die op de traumahelikopter vliegt. #zorg

14:25 - Mike Foppen loopt helemaal alleen 'Nederlands record' in corona-run

De Nijmeegse atleet Mike Foppen heeft zaterdag een Nederlands record gelopen op de 5 kilometer. Hoewel het record officieel niet telt, was het een knappe prestatie. Foppen liep, helemaal alleen, de 5 kilometer in 13 minuten en 41 seconden.

14:06 - 'Veel huishoudelijk werkers in problemen door coronacrisis'

Naar schatting tienduizenden huishoudelijk werkers in Nederland hebben door de coronacrisis hun bron van inkomsten verloren. Dat zegt vakbond FNV, die het kabinet per brief heeft opgeroepen een regeling te treffen voor deze groep.

Heel veel van deze mensen hebben geen verblijfstatus, waardoor ze volgens de bond niet kunnen terugvallen op de sociale zekerheid en in sommige gevallen zelfs op straat terechtkomen.

14:01 - Jeugdvendeliers uit Oud-Zevenaar doen een digitale vendelhulde voor Koningsdag

 

13:56 - Nieuwe landelijke cijfers: 66 doden erbij, zaterdag waren dit er nog 120

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 4475. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 66 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 75 naar 10.456. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 37.845. Dat zijn er 655 meer dan op zaterdag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

13:38 - 'Geef terrassen meer ruimte om aan corona-regels te voldoen', vindt D66 Nijmegen

D66 Nijmegen wil dat bij het heropenen van de horeca tijdelijk meer ruimte komt voor terrassen. Zo kunnen Nijmegenaren met verantwoorde afstand van elkaar eten en drinken bij het café of restaurant en krijgen ondernemers broodnodige inkomsten, stelt de partij.

D66 stelt voor om de regels voor terrassen tijdelijk te versoepelen. Horecaondernemers zouden makkelijker hun terras moeten kunnen uitbreiden om de anderhalvemeterregel te kunnen handhaven en ruimte te maken voor bediening. Ook willen de liberalen tijdelijk het inrichten van ‘een buitenbar’ toestaan, zodat mensen zelf drankjes kunnen halen en er minder hoeft te worden bediend.

13:30 - Nijmeegse studentenband is online sensatie met knallende 'quarantaine-cover'

Een bombastisch, muzikaal optreden voor een swingend publiek zit er vanwege corona even niet in voor de Studenten Bigband Nijmegen. Om toch muzikaal in de weer te blijven, stelden bandleden vanuit hun kamertje een medley samen, die inmiddels al duizenden views op YouTube heeft.

 

13:09 - Burgemeester Otwin van Dijk van de Oude IJsselstreek spreekt zijn inwoners toe

 

13:02 - Leden Muziekvereniging Prins Bernhard musiceren online

In deze bijzondere tijden heeft de Muziekvereniging 'Prins Bernhard' uit Emst, gezocht naar een mogelijkheid om samen te musiceren en dat met u te delen. En zie (en hoor) hier het resultaat.

 

12:58 - 'Wij zitten tijdelijk aan huis, maar chronisch zieken en gehandicapten altijd'

De dagjes uit en vakanties die de vrijwilligers van de Zonnebloem normaal gesproken voor hun 'gasten' organiseren kunnen vanwege corona niet doorgaan. Maar de organisatie is volop alternatieven aan het ontwikkelen om de doelgroep van chronisch zieken en gehandicapten aansluiting te laten houden bij de samenleving, vertelt districtshoofd Ina ter Wijlen. 'Ik zie veel mooie en creatieve initiatieven ontstaan.'

12:52 - Dinxperlo is voorbereid op Koningsdag!

 

12:46 - Deze broertjes uit Beuningen bedachten deze originele dans!

 

12:40 - Weldoener geeft 600 maaltijden weg van Nijkerks restaurant

Een onbekende weldoener heeft geld beschikbaar gesteld om zeshonderd inwoners van gemeente Nijkerk een maaltijd te laten bezorgen. Dat meldt De Veense Courant Online.

12:30 - EO-actie voor sekswerkers levert ruim 35.000 euro op

De actie van het EO-jongerenmerk BEAM en het Leger des Heils voor mensen in de prostitutie die vanwege de coronacrisis geen inkomsten hebben, heeft ruim 35.000 euro opgeleverd. Volgens de EO kunnen met het opgehaalde bedrag 234 mensen worden geholpen.

11:53 - Marcouch: 'Het was veel te druk'

Veel parkbezoekers in Arnhem hebben zaterdag de bescherming tegen het coronavirus 'heel lelijk' doorbroken. Het was veel te druk en mensen hielden veel te weinig afstand. 'Ons lot is zwaar getart', zegt burgemeester Ahmed Marcouch. Hij roept zijn inwoners zondag op Facebook op om te laten zien dat het ook beter kan gaan dan zaterdag.

 

10:12 - Een pannenkoek in de drivethrough

Pannenkoekhuis Den Strooper in Arnhem heeft een slimme manier gevonden om tóch pannenkoeken aan de man te brengen. De vestiging aan de Koningsweg creëerde een heuse drivethrough, waar liefhebbers doorheen kunnen rijden. En dat loopt goed, zo blijkt.

08:40 - De provincie vraagt aandacht voor laaggeletterdheid in coronatijd