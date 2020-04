LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 25 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zaterdag 25 april

21:45 - Ga jij nog iets leuks doen?

21:02 - Wereldwijd 200.000 doden door corona

Het aantal doden wereldwijd door het coronavirus is tot boven de 200.000 gestegen. Dat meldden het Britse persbureau Reuters en de website Worldometer zaterdag. Het aantal besmettingen zal de komende dagen de 3 miljoen passeren. Dat staat nu op ruim 2.891.000.

Het coronavirus stak eind december de kop op in de Chinese stad Wuhan. Inmiddels is het virus in China onder controle, is het over de hele wereld verspreid en zijn de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land.

20:47 - Politie: 'Het was vandaag veel te druk'

Het was zaterdag op verschillende plekken in Gelderland erg druk op straat. Op foto's uit onder meer Arnhem, Nijmegen en Tiel is te zien dat winkelstraten volliepen. Bekijk hier het hele verhaal.

Foto: Twitter @BasVersluis

19:52 - Drone de lucht in vanwege drukte

De politie in Arnhem heeft zaterdagmiddag een drone ingezet om te controleren of de coronaregels goed worden nageleefd. Er zijn 'herhaaldelijke meldingen' binnengekomen dat de regels daar worden overtreden. Lees hier het hele verhaal.

Foto: ANP

19:47 - De broer van Guus Hiddink zit vast op de Malediven

Voetbaltrainer René Hiddink uit Varsseveld zit vast op de Malediven. René Hiddink, de broer van Guus, is assistent-trainer van het nationale team van de Malediven en kan door de coronacrisis het land niet verlaten vanwege een lockdown. Samen met bondscoach Martin Koopman zit hij al een tijdje vast in een hotel. Lees hier het hele verhaal.

Foto: René Hiddink

19:37 - Ook in Tiel waren vandaag veel mensen op straat

19:35 - In Heteren hangen bijzondere shirts!

Levi van 10 en Luca van 8 jaar hebben deze mooie shirts gemaakt en in de tuin gehangen. 'Wees lief voor elkaar' en 'blijf gezond, blijf binnen, wees sterk' staat er op.

18:51 - 'Het wordt weer drukker op straat'

Het begint weer drukker te worden op straat. Mensen blijven minder binnen, ze gaan naar winkels, maken ommetjes en zijn in de openbare ruimte. Maar degenen die naar buiten gaan houden zich over het algemeen goed aan de 1,5 meter afstand, is zaterdag het beeld van het Veiligheidsberaad van burgemeesters. 'Eigenlijk lijken we al een beetje op weg naar de 1,5 metersamenleving', aldus een woordvoerster van het Veiligheidsberaad.

18:40 - Nijmegen loopt vol?

18:31 - Mysterie ontrafeld! Mieke en André stuurden vliegtuig de lucht

Boven verzorgingshuis Nebo in Barneveld vloog vanmiddag een vliegtuigje met deze tekst erachter: mama, we zijn dichtbij. De namen van de kinderen die dit voor hun moeder deden waren aanvankelijk niet goed te lezen, maar Jeroen Bijsterbosch stuurde een foto waarop de namen Mieke en André te zien zijn. Bedankt!

16:28 - Aantal coronapatiënten op intensive cares gedaald

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care verblijft, bedraagt 959. Dat zijn er vier minder dan vrijdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vrijdag was de daling veel groter, toen zakte het aantal op de ic voor het eerst onder de 1000.

'De afname van vandaag is gering, maar valt binnen de normale schommelingen', zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. 'We hebben geen reden om aan te nemen dat de geleidelijke daling geheel tot stilstand komt. Het geringe verschil met gisteren wordt mogelijk deels verklaard doordat de ontslagen van de ic in het weekend wat later op de dag plaatsvinden dan doordeweeks.'

16:21 - 'Beschermende middelen tegen coronavirus nog steeds niet op orde'

In veel zorginstellingen en verpleeghuizen zijn de beschermende middelen tegen het coronavirus nog niet op orde. Dat stelt NU'91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Veel instellingen geven aan dat de middelen er niet zijn of dat de voorraad beperkt is, terwijl zorgminister Hugo de Jonge twee weken geleden een nieuwe verdeelsleutel bekendmaakte.

Uit een rondvraag van NU'91 blijkt dat men zich met name in de thuiszorg onveilig voelt. Dat komt omdat beschermende middelen daar niet preventief mogen worden ingezet.

16:13 - Airborne Museum vraagt om hulp

Het Airborne Museum in Oosterbeek dreigt in de problemen te raken en vraagt om donaties. Het vernieuwde museum zou op 13 maart haar deuren openen. De vitrines staan klaar, maar de bezoekers mogen niet komen. En dat kost veel geld: het museum houdt rekening met een verlies van minimaal 300.000 euro. Sarah Heijse, directeur-bestuurder vraagt op Twitter om hulp:

14:33 - Het belangrijkste nieuws

14:11 - Mama, we zijn dichtbij

Boven verzorgingshuis Nebo in Barneveld vloog vanmiddag een vliegtuigje met deze tekst erachter: mama, we zijn dichtbij. De namen van de kinderen die dit voor hun moeder deden zijn niet zo goed te lezen, maar het gebaar is en blijft natuurlijk hartverwarmend.

Foto: Hennie Wammes



14:04 - Nieuwe landelijke cijfers: nog eens 120 doden

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 4409. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 120 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 100 naar 10.381. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 37.190. Dat zijn er 655 meer dan op vrijdag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

13:59 - Man opgepakt voor valse mondkapjes

Een man uit Apeldoorn is aangehouden voor het verkopen van ondeugdelijke mondkapjes. Veel van de 15.000 FFP2-mondmaskers die hij verkocht kwamen terecht bij zorginstellingen. Lees hier het hele verhaal

Foto: Omroep Gelderland

13:32 - Pak emmer en spons maar

Door het stuifmeel dat zich deze dagen makkelijk door de lucht verspreidt, ziet de auto er vaak niet uit. Even wassen is dan wel zo prettig. Maar denk aan de onderlinge afstand.

12:23 - Gefeliciteerd, Ben!

De negenjarige Ben uit Borculo kan zijn verjaardag niet vieren zoals hij het liefst zou willen. Daarom maakten zijn zus en twee buurjongens deze fraaie tekening van stoepkrijt. Vader Chris filmde het met een drone. Bekijk de beelden hieronder!

Ben is vandaag 9 jaar geworden! 🎉🎂 Maak jij hem ook blij met een felicitatie? #corona #stoepkrijt #Borculo #omroepGLD Ben is vandaag 9 jaar geworden! 🎉🎂 Maak jij hem ook blij met een felicitatie? #jarig

11:44 - Hoera!

Dit bruidspaar bij Huize St. Jozef in Nijkerk is al 69 jaar samen. Vanwege de coronamaatregelen zijn de feestelijkheden wat aangepast, maar dat maakt de vrolijkheid bij het echtpaar niet minder.

Foto: Hettie van Beek

11:22 - Campagne tegen huiselijk geweld

De ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid zijn een campagne gestart tegen fysieke, psychische of seksuele mishandeling van partners, kinderen en ouderen.

10:27 - Rotary Nunspeet stelt noodfonds in

De leden van Rotary Nunspeet hebben tijdens een online bijeenkomst besloten tot de instelling van een COVID-19 Noodfonds. De leden stellen een bedrag van 10.000 euro beschikbaar voor lokale initiatieven of activiteiten die kunnen bijdragen aan het wegnemen of verminderen van noodsituaties.

Lees hier het hele verhaal bij mediapartner RTV Nunspeet

09:30 - Burgemeester benadrukt: vier Koningsdag thuis

Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn roept iedereen op zich aan de regels te houden op Koningsdag. Waar het normaal één van de gezelligste dagen van het jaar is, zal het er dit jaar heel anders uitzien. 'Mijn dringende verzoek aan u is: vier het thuis. In uw tuin, op het balkon, in uw huiskamer', zegt de burgemeester.

09:25 - Veel bekeuringen uitgeschreven in Sonsbeekpark

Tientallen bezoekers van het Sonsbeekpark in Arnhem zijn vrijdagavond op de bon geslingerd. Ze begaven zich in groten getale in het park, wat niet is toegestaan: alle bijeenkomsten van meer dan twee personen zijn verboden. Handhavers schreven in een half uur enkele tientallen bonnen uit. De meeste bezoekers verklaarden van de ondergaande zon te willen genieten en van elkaars gezelschap, met inachtneming van de anderhalve meter afstand.

Foto: Timo Bouman / Persbureau Heitink

09:13 - Sportaccommodaties betalen geen huur in Rheden

Gemeentelijke sportaccommodaties hoeven geen huur te betalen in de gemeente Rheden zolang zij niet open kunnen vanwege coronamaatregelen. Ook zwemabonnementen worden verlengd voor de periode dat zwembaden gesloten zijn.

Lees hier het hele verhaal bij mediapartner Studio Rheden

08:07 - 'Het houdt niet op, totdat je iets doet'

Nu mensen door de maatregelen tegen verspreiding van corona vooral thuiszitten, blijft huiselijk geweld vaker

verborgen. Daarom beginnen de ministeries van Volksgezondheid en Justitie een nieuwe campagne tegen fysieke, psychische of seksuele mishandeling van partners, kinderen en ouderen, met als slogan 'Het houdt niet op, totdat je iets doet'.

08:06 - Beleggers hebben geen vertrouwen in de economie

Het vertrouwen van beleggers in de economie gaat in rap tempo achteruit als gevolg van de coronacrisis. Een nieuwe peiling van ING laat zien dat het vertrouwen is gedaald naar het laagste punt sinds december 2011. De Beleggersbarometer van ING zakt naar een stand van 68 tegen 82 een maand eerder, toen ook al sprake was van een vrije val.